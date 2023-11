El catálogo de Netflix aloja diversas series y películas basadas en crímenes reales (true crime). Así, podemos encontrar populares títulos como “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, “El cuerpo en llamas” o “Bad Surgeon: Love Under the Knife”. Quizá a ti te gustaría sumar una producción de esta temática a tu lista de visualizaciones... por ello, debes saber que una oscura cinta llegó a la plataforma en noviembre del 2023. ¿Quieres averiguar más sobre ella? Presta atención a esta nota.

“Historia de un crimen: Mauricio Leal” (en inglés: “Crime Diaries: The Celebrity Stylist”) es una película colombiana del director Jacques Toulemonde, también autor de proyectos como “Anna” (2015).

A lo largo de 90 minutos, el filme de Netflix narra los terribles hechos reales detrás del terrible asesinato de un famoso estilista. Para esto, cuenta con las actuaciones principales de los artistas Diana Belmonte, Ernesto Benjumea, Nelson Camayo, Camilo Colmenares, Alejandro Gómez, entre otros.

Vale precisar que la cinta se estrenó en la plataforma de streaming el pasado 22 de noviembre del 2023 y, desde entonces, se ha posicionado como uno de los proyectos más vistos de Netflix: según datos de FlixPatrol, ocupa un lugar importante en el Top 10 global.

Esto quiere decir que miles de personas ya han descubierto este macabro relato, en el que se demuestra que, muchas veces, la realidad sí supera a la ficción.

¿DE QUÉ TRATA “HISTORIA DE UN CRIMEN: MAURICIO LEAL”?

“Historia de un crimen: Mauricio Leal” se centra en la misteriosa muerte del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, quienes perdieron la vida en extrañas circunstancias.

La película de Netflix arranca su trama principal cuando se encuentran ambos cadáveres. Desde ese momento, una joven investigadora solo tiene veinte días para resolver el caso.

Cabe resaltar que esta historia real conmovió a toda Colombia, teniendo en cuenta la crueldad del doble homicidio y el hecho de que el profesional de la belleza había trabajado con las celebridades más importantes del país sudamericano.

Probablemente, pocos habrían imaginado quién sería el principal sospechoso del crimen...

MIRA EL TRÁILER DE “HISTORIA DE UN CRIMEN: MAURICIO LEAL”

¿CÓMO VER “HISTORIA DE UN CRIMEN: MAURICIO LEAL”?

Como mencioné previamente, “Historia de un crimen: Mauricio Leal” está disponible en Netflix alrededor del mundo. Entonces, para ver el largometraje, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HISTORIA DE UN CRIMEN: MAURICIO LEAL”?

Diana Belmonte como Paola

Ernesto Benjumea como Nuñez

Nelson Camayo como Jair

Camilo Colmenares como Elkin

Myriam De Lourdes como Marleny

Juana del Rio como Rebeca

Alejandro Gómez como Mauricio

Walter Luengas como Dublín

Santana Rosa como Rosaura

Johan Velandia como Yhonier

Hanny Vizcaino como Gabriela

El póster de “Historia de un crimen: Mauricio Leal”, película basada en los oscuros hechos reales detrás de la muerte de un popular estilista colombiano (Foto: Netflix)

