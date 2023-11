No hay dudas de que Adam Sandler es uno de los actores más populares del mundo. Pese a que la crítica no es tan generosa con las películas de su productora Happy Madison, lo cierto es que el artista arrasa en cifras de visualizaciones y eso es algo que ha demostrado en Netflix, con exitosos títulos como “Murder Mystery”, “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” y “Hustle”. Así, la estrella ahora incursiona en la animación y, para sorpresa de pocos, se ha vuelto a posicionar como el rey del streaming.

“Leo” es un musical animado dirigido por Robert Smigel, Robert Marianetti y David Wachtenheim, basándose en un guion de Paul Sado, Robert Smigel y el propio Adam Sandler.

La cinta se centra en la historia de un lagarto de 74 años, quien tiene la voz original del famoso comediante. Vale precisar que el elenco en inglés lo completan estrellas de la talla de Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider y Sadie Sandler (la hija de Adam).

Debes saber que el largometraje llegó a Netflix el pasado martes 21 de noviembre y, según datos de FlixPatrol, es la producción más vista de la plataforma a nivel mundial.

Así, con una duración de 102 minutos, el film parece ser la opción perfecta para toda la familia o para aquellos amantes de la comedia animada.

¿DE QUÉ TRATA “LEO”?

La película nos presenta a Leo, un lagarto que lleva atrapado en el mismo aula de Florida durante décadas, al lado de su compañera de terrario, una tortuga (Burr).

La trama arranca cuando Leo se entera de que solo le queda un año de vida, por lo que planea escapar para experimentar la vida en el exterior.

Sin embargo, nuestro protagonista ni se imagina que su aventura estará llena de problemas. ¿Podrá cumplir su gran objetivo final?

MIRA EL TRÁILER DE “LEO”

¿CÓMO VER “LEO”?

Como mencioné previamente, “Leo” está disponible en Netflix. Por lo tanto, para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ ORIGINALES Y PERSONAJES DE “LEO”?

El elenco original de la película “Leo” está conformado por:

Adam Sandler como Leo

Bill Burr como Squirtle

Cecily Strong como la señora Malkin

Jason Alexander como el padre de Jayda

Rob Schneider como el director

Allison Strong como la señora Salinas

Jo Koy como el entrenador Komura

Sadie Sandler como Jayda

Sunny Sandler como Summer

Jackie Sandler como la madre de Jayda

Heidi Gardner como la madre de Eli

Robert Smigel como el caballo en miniatura / Drone y dos lagartos viejos

Nick Swardson como Cinnabun

Stephanie Hsu como la madre de Skyler

Nicholas Turturro como el padre de Anthony

El póster oficial de la película "Leo" (Foto: Netflix)

