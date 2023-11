Las comedias románticas son las favoritas de muchas personas alrededor del mundo, por lo que plataformas como Netflix incluyen varios títulos del género en su catálogo. Así, siempre es interesante descubrir proyectos con encantadoras historias de amor y ese es el caso de la película que te recomiendo hoy.

“De amor y otras adicciones” (en inglés: “Love & Other Drugs” y en España: “Amor y otras drogas”) es una cinta de Edward Zwick, director conocido también por obras como “The Last Samurai”, “Blood Diamond” y “Legends of the Fall”.

El largometraje fue escrito por Charles Randolph y se basa en los hechos reales descritos en el libro “Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman” de Jamie Reidy.

En el elenco, resaltan las estrellas Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, quienes están acompañados de colegas como Judy Greer, Hank Azaria, Gabriel Macht, Oliver Platt, Jaimie Alexander y Katheryn Winnick.

Vale precisar que, al 14 de noviembre del 2023, la producción ocupa el Top 10 de títulos más vistos en Netflix Latinoamérica, según datos de FlixPatrol.

¿DE QUÉ TRATA “DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES”?

“De amor y otras adicciones” se centra en la historia de Maggie, un seductor espíritu libre que no deja que nada, incluido un formidable reto personal, la ate.

Sin embargo, de forma inesperada, encuentra a su media naranja en Jamie, un joven cuyo implacable y casi infalible encanto le sirven bien con las mujeres y en el despiadado mundo de las ventas farmacéuticas.

La evolución de la relación entre Maggie y Jamie coge a ambos por sorpresa, ya que se encuentran bajo la influencia de la droga definitiva: el amor.

MIRA EL TRÁILER DE “DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES”

¿CÓMO VER “DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES”?

La película “De amor y otras adicciones” está disponible a través de Netflix en territorios como Latinoamérica y España. Por lo tanto, para verla, solo necesitas contar con una suscripción al servicio de streaming.

Si te encuentras en Estados Unidos, debes saber que la cinta también se encuentra en el catálogo de Amazon Prime Video y Hulu.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES”?

El elenco de “De amor y otras adicciones” incluye a las siguientes estrellas:

Jake Gyllenhaal como Jamie Randall

Anne Hathaway como Maggie Murdock

Oliver Platt como Bruce Winston

Hank Azaria como el Dr. Stan Knight

Josh Gad como Josh Randall

Gabriel Macht como Trey Hannigan

Judy Greer como Cindy

George Segal como el Dr. James Randall

Jill Clayburgh como Nancy Randall

Nikki DeLoach como Christy

Katheryn Winnick como Lisa

Natalie Gold como el Dr. Helen Randall

El póster de la película “Love & Other Drugs” (Foto: Fox 2000 Pictures,)

