CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en las memoria “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love” de Matthew Logelin, “Fatherhood” es una película de Netflix que narra la historia de Matt, un hombre para el que el momento más feliz de su vida se convierte en una pesadilla.

La cinta dirigida por Paul Weitz, Conrad Vernon y Greg Tiernan partir de un guion que escribió junto a Dana Stevens, tiene como protagonistas a Kevin Hart, Alfre Woodard, Melody Hurd, Lil Rel Howery, Paul Reiser y DeWanda Wise, y empieza con Matt y Liz Logelin como novios en la escuela, que tras años de citas a larga distancia, se establecen en Los Ángeles para formar una familia.

Al parecer lo tenían todo: un matrimonio perfecto, una hermosa casa nueva y un bebé en camino. Pero el embarazo de Liz fue complicado, y veintisiete horas después de dar a luz a una hermosa niña, Madeline, la esposa de Matt falleció debido a una embolia pulmonar.

Por lo tanto, el viudo y papá novato deberá lidiar con las dudas, los miedos, el dolor y todos lo que implica criar a una hija solo.

Tras quedar viudo, Matt debe criar a su hija solo (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PATERNIDAD”?

Cinco años después, Matt ha aprendido a ser un buen padre, y un día en el parque conoce a Lizzie con quien empieza una relación que parece ir de maravilla. Sin embargo, debido a un accidente en la escuela Maddy termina en el mismo hospital donde su madre murió y el padre soltero empieza a cuestionarse sus decisiones.

La culpa lleva al protagonista de “Paternidad” a dejar a su hija con los padres de Liz, pero antes de embarcarse en un viaje de trabajo, se da cuenta de que lo más importante para él siempre será Maddy, así que la lleva de vuelta a casa.

Más tarde, se disculpa con Swan y junto a Maddy van por un helado. Además, la escuela de la niña cambia su política de código de vestimenta y permite que la niña vista pantalones en lugar de falda.

Matt recapacita y regresa por su hija al final de "Paternidad" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PATERNIDAD”?

Unos años después de su gran pérdida, Matt parece dispuesto a formar otra familia junto a Maddy y Lizzie, por eso decide renunciar a la oferta de trabajo en el extranjero. Esto también es posible debido al acercamiento de la niña y de la que se convertirá en su madrastra.

Desde el principio de “Paternidad”, Matt tiene dudas sobre la crianza de su hija, y aunque cuenta con el apoyo de sus amigos, siempre se cuestiona si lo que hace es lo mejor para Maddy o no. Por eso, decide dejar a la pequeña con sus suegros.