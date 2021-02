Dirigida por J. Blakeson, también director de “La desaparición de Alice Creed”, “Descuida, yo te cuido” es una comedia negra muy inteligente. Gira en torno a la despiadada y sin complejos Marla Grayson, interpretada por Rosamund Pike, quien ha establecido una empresa rentable y legal de tutela designada por el tribunal.

Con la ayuda de médicos como la Dra. Karen Amos, Grayson y sus asociados encuentran víctimas de su estafa altamente elaborada entre uno de los sectores vulnerables de la sociedad: los ancianos. Grayson posteriormente convence a la corte de que sus víctimas potenciales no pueden cuidarse a sí mismas.

Después de que la corte la nombra curadora de estos hombres y mujeres mayores, ella vende sus casas, subasta sus pertenencias y limpia sus ahorros. Aunque la película toma un giro algo absurdo después de que Grayson comienza a enfrentarse al ex mafioso Roman Lunyov, su inquietante primera mitad tiene suficientes elementos realistas para hacernos preguntarnos si se basa en eventos de la vida real.

Si bien la respuesta podría parecer simple al inicio, en realidad es una complicada combinación de realidad y ficción, una que ha llevado a su director a representar escenarios de la vida real e imprimirle su clásico toque de ficción. Esto es lo que le dijo a Collider sobre si “Descuida, yo te cuido” se basa en una historia real.

¿”DESCUIDA, YO TE CUIDO” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Marla es una leona autoproclamada, teniendo su estafa como principal arma. ¿Es algo de la vida real? (Foto: Netflix)

Blakeson escribió el guión él mismo. Según él, la idea se le ocurrió originalmente cuando comenzó a escuchar noticias sobre guardianes depredadores que son expertos en atravesar el sistema legal y usarlo para robar a sus víctimas su riqueza, libertad e incluso dignidad. Blakeson descubrió que esas historias horribles no son tan infrecuentes. Entonces, comenzó una extensa investigación sobre el tema:

“En el enfoque de Marla, muchas de las cosas pasan desafortunadamente. Es cierto en el hecho de que hay muchos de estos guardianes depredadores que oran por personas vulnerables y ancianas, y de alguna manera los atrapan en estas tutela y básicamente desgarran su vida. Las verdaderas historias de su vida son realmente desgarradoras y horripilantes, así que desafortunadamente, sí, sucede“.

Sin embargo, no se basó en una historia en específico y no quería contar la historia desde la perspectiva de una víctima, creyendo que sería “insoportablemente horrible”. Posteriormente, decidió contar la historia desde la perspectiva del culpable, añadiendo a la película cierta no convencionalidad que no habría existido de otra manera.

Marla Grayson representa un aspecto podrido de la sociedad sobre los estafadores en Estados Unidos (Foto: Netflix)

Pike, al comentar lo que la hizo aceptar el papel de Grayson, declaró que se sintió atraída por el personaje porque ella no podía entenderla, y agregó: “Mi exploración del personaje consistió en indagar en ella hasta conocer su hambre descarada de riqueza, poder y todas las cosas que no me importan“. Pike estaba tan interesada que incluso le dijo a Blakeson que Marla Grayson era el personaje femenino más emocionante que había leído en años.

A pesar de los aspectos pulposos y sensacionales de la trama, especialmente en la segunda mitad, la película hace ciertas observaciones estremecedoras sobre el capitalismo tardío y la sociedad que lo habilita. A pesar de la repugnancia moral de sus acciones, Grayson ha convertido a todo el sistema legal en un cómplice voluntario.

“Es una cosa de la que hablamos mientras estábamos haciendo la película, le hablé a Rosamund, te da una idea, pero realmente no fue la película final, que es si conoces a Marla en la vida real, en una fiesta o algo así, pensarías: ‘Bueno, es muy atractiva, muy bien arreglada, bien vestida. Parece tener una excelente y afectuosa relación con su novia. Tiene buen gusto. Su oficina es hermosa y ella es inteligente. Ella parece una gran persona.

Roman Lunyov agrega la ficción extrema al asunto con organizaciones criminales detrás de las estafas (Foto: Netflix)

Y luego le preguntabas: ’¿A qué te dedicas?‘ Ella dice: ’Bueno, ya sabes, cuido a personas mayores‘. Y tú piensas: ’¡Esta dama es genial! ¡Es una santa!’'. Pero, ya sabes, parte de esa cosa de personas que miran al mundo como si fueran buenas personas que hacen cosas buenas, pero en realidad hay muchas cosas malas debajo del capó, creo que es algo muy cierto en eso. Así que hay ese elemento que no se convirtió en la película, pero creo que es muy cierto”.

Otro aspecto de la sociedad estadounidense que la película pone bajo su escáner es el individualismo y subraya cómo su búsqueda rigurosa convierte a los ancianos en un blanco fácil para los estafadores. A medida que los niños abandonan sus hogares y eventualmente forman sus propias familias, sus padres a menudo llevan vidas alienados, lo que los convierte en candidatos perfectos para las estafas.

Lo primero que hacen los estafadores como Grayson es separar a sus víctimas de sus familias. Luego, los estafadores comienzan a drenar la riqueza que sus víctimas han acumulado durante sus vidas. Al final, “Descuida, yo te cuido” no está basada en un caso de la vida real, sino en los agujeros legales, los depredadores vestidos de protectores y las incontables víctimas que han sufrido esto en Estados Unidos.