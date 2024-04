Aquel 30 de mayo de 1973, los pasajeros del avión HK-1274 de la compañía SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín) jamás imaginaron que su vuelo - uno que sería muy corto - iba a extenderse por más de 60 horas, luego de que fueron secuestrados por dos hombres armados, quienes en un inicio se identificaron como miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia), pero más tarde se supo que se trataba de los futbolistas Eusebio Borja y Francisco Solano López. Sí, los deportistas tomaron el control de aquella aeronave que partió de Bogotá con destino a Medellín. Pero ¿cómo lo hicieron? Aprovecharon una de las dos escalas, Cali o Pereira, para subir y cambiar las vidas de 82 pasajeros y las de ellos mismos.

La historia del rapto aéreo, considerado el más largo de América Latina por durar 60 horas y 15 minutos, recorrer 24 mil kilómetros, haber tenido 12 aterrizajes y 12 despegues, fue llevada a la pantalla con el título “Secuestro del vuelo 601″, la cual se encuentra disponible desde el 10 de abril de 2024. Si bien, se ha hablado mucho de este suceso que paralizó al mundo, pocos saben quiénes fueron los protagonistas de este caso; pero no te preocupes que aquí te lo contamos.

Eusebio Borja y Francisco Solano López son los autores del "Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES FUERON EUSEBIO BORJA Y FRANCISCO SOLANO LÓPEZ, LOS AUTORES DEL “SECUESTRO DEL VUELO 601″?

Eusebio Borja y Francisco Solano López fueron dos futbolistas que decidieron secuestrar un vuelo con 82 pasajeros en 1973. Tras cometer este delito huyeron, pero no pudieron estar prófugos por mucho tiempo, al menos uno de ellos; ya que Solano fue capturado en un apartamento que alquiló en Asunción cerca de la casa de sus padres, él fue extraditado a Colombia, donde lo encarcelaron por siete años y se dice que tiempo después fue baleado en Buenos Aires durante un atraco a un banco. En tanto, a Eusebio Borja se le perdió el rastro y hasta ahora no se sabe nada de él, precisa el sitio web Relatto.

¿Pero quiénes fueron ellos? Cuatro años antes del secuestro, en 1969, ambos fueron fichados por el América de Ambato, equipo en el que se conocieron y, además de ser compatriotas, se hicieron buenos amigos. A pesar de que pusieron sus mejores esfuerzos para sacar adelante a su club en la serie A de Ecuador, descendieron.

Mientras que Borja había llegado aquel año a Ecuador, Solano ya estaba instalado en el país sudamericano unos años antes, pues había sido fichado por América de Quito, aunque casi siempre estuvo en la banca.

A Eusebio Borja, quien vestía la camiseta número 11, se le conocía con el apodo de ‘El Cacho’ por su manera de caminar; mientras que a Francisco Solano López, que usaba el 10, lo llamaban ‘El Toro’ por su fuerza física.

Después de que América de Ambato bajó a segunda división, sus caminos se separaron, pero sin perder la amistad que habían formado. En 1970, Solano fue fichado por la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDU), que terminó a mitad de la tabla, y Borja por Patria, en Guayaquil, equipo que descendió.

Al año siguiente, en 1971, ‘El Toro’ fue convocado por el club Olmedo, de Riobamba; y ‘El Cacho’ regresó a Ambato para jugar por el Club Social y Deportivo Brasil. A los dos equipos no les fue bien, pero este último le fue peor, ya que descendió a segunda.

Luego de ello, ningún equipo los llamó, por lo que no tuvieron muchas satisfacciones profesionales en el fútbol, algo que también afectó sus economías y los llenó de incertidumbre, pero descartaron por completo regresar a Paraguay, donde iniciaron sus carreras.

Cabe señalar que los dos jugadores iban de visita a Paraguay, pero se quedaban a lo mucho cuatro días en un hotel. Según Aurelio Balbuena, de la Pereira paraguaya, dijo que ambos “hablaban muy poco, no sonreían y no eran muy amigables”; es más, no compartían con el resto, pero a pesar de que no jugaban para ningún club, aparentaban una vida de lujos.

Quizá las carencias y no poder tener todo a la mano como cuando eran futbolistas, los llevó a pensar en conseguir dinero fácil, por lo que idearon el secuestro de un avión, algo que concretaron, pero le costó, a uno de ellos su libertad y al otro viva bajo las sombras.