Si quedaste atrapado con la historia de Tom Ripley, el estafador que siempre se sale con la suya con tal de conservar la riqueza material y el estatus social que consiguió en base a engaños, mentiras y asesinatos, de seguro tienes ganas de ver más, luego del final del octavo episodio de la serie “Ripley”. Pues bien, a continuación, te contamos si esta producción, protagonizada por Andrew Scott, tendrá una segunda edición en Netflix, plataforma de streaming donde está disponible desde el 4 de abril.

Antes te precisamos que este thriller, en blanco y negro, se basa en la icónica novela de suspenso “The Talented Mr. Ripley” de 1955, de Patricia Highsmith, la cual ya tuvo varias adaptaciones como la cinta francesa “Purple Noon” (1960), la película india “Naan” (2012) y el filme de Hollywood “The Talented Mr. Ripley” (1999).

Andrew Scott interpreta a Tom Ripley, el protagonista de la serie (Foto: Netflix)

¿“RIPLEY” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Aún no hay información oficial de que “Ripley” tenga una segunda temporada, pero todo indicaría que se daría de todas maneras; algo que podemos deducir si vemos lo que ocurrió al final del capítulo 8 de la serie cuando – ¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! – nuestro protagonista escapa una vez más de las personas que descubren quién es realmente. No olvidemos que ahora tomó la identidad de Timothy Fanshaw.

A pesar de que nos invaden las dudas por conocer si esta serie tendrá continuidad, su creador y showrunner Steven Zaillian nos dio una luz de esperanza cuando le consultaron si tenía en mente realizar la entrega dos.

“Hay otros libros y son realmente buenos. Lo volvería a hacer si pudiera, pero con eso quiero decir, ¿tengo otros cinco años para hacerlo? Tendría que pensar en ese aspecto. Pero en términos de la continuación del personaje, sí, creo que hay mucho más con Tom Ripley. Tom Ripley pasa por muchos cambios a lo largo de los cinco libros y todos son interesantes, así que sí, absolutamente. Y también se han hecho películas sobre los otros libros. Entonces, dadas las circunstancias adecuadas, sí”, dijo en una entrevista que concedió a Collider.

Como se recuerda, para que la serie pudiera ver la luz, tuvieron que pasar cinco años, que al final valieron la pena.

Pero él no fue el único que se refirió al tema, ya que Andrew Scott, el actor que interpreta a Tom Ripley, también opinó al respecto. “Creo que, debido a que ha sido un período de gestación tan largo, tengo muchas ganas de ver qué piensa la gente del programa. Ya sabes, es una serie limitada. (…) Y he estado trabajando increíblemente duro durante los últimos años, así que simplemente voy a ir a tomar un helado a alguna playa irlandesa. Eso es lo siguiente en lo que pienso antes de pensar en el asesinato o cualquier otra forma de actuación no asesina”, le señaló a Decider.

El protagonista de "Ripley" adquiere la identidad de Timothy Fanshaw en el octavo episodio de la serie (Foto: Netflix)

LOS LIBROS DE “EL TALENTO DE MR. RIPLEY”

Tomando en cuenta que “El talento de Mr. Ripley”, la novela de Patricia Highsmith, publicada en 1955, tiene cinco libros más, habría suficiente material para sacar una segunda temporada de “Ripley” en Netflix. Las cinco novelas son:

“El talento de Mr. Ripley” / “A pleno sol” (“The Talented Mr. Ripley”, 1955). “La máscara de Ripley” / “Ripley bajo tierra” (“Ripley Under Ground”, 1970). “El juego de Ripley” / “El amigo americano” (“Ripley’s Game”, 1974). “Tras los pasos de Ripley” / “El muchacho que siguió a Ripley” (“The Boy Who Followed Ripley”, 1980). “Ripley en peligro” (“Ripley Under Water”, 1991).

Maurizio Lombardi interpreta al inspector Pietro Ravini en una de las escenas claves del final de la serie "Ripley" (Foto: Netflix)