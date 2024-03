Después de que Kai entrega a Kora y a su equipo de guerreros a Noble, Gunnar salva el día, los rebeldes luchan contra las tropas de Motherworld y Kora derrota a Noble, pero esta es reanimada con el regente Balisarius, quien le ordena traerla a Kora, es momento de volver a Veldt en “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” (“Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas” en español), película de ciencia ficción británica de Netflix. La secuela dirigida por Zack Snyder a partir de un guion que coescribió con Shay Hatten y Kurt Johnstad se estrenará el 19 de abril de 2024. Por eso, te comparto la lista de actores que regresan y otros detalles sobre la nueva entrega.

La cinta que tiene una duración de 123 minutos sigue a Kora y sus reclutas revolucionarios mientras se enfrentan a un enemigo que creían haber derrotado: el almirante Atticus Noble (Ed Skrein) y la legión Imperium que comanda desde el puente de su acorazado insignia. A medida que avanzan en su misión, forjan lazos inquebrantables, emergen héroes y nacen leyendas.

“Mi esperanza es que, como pudimos hacer dos películas, podamos invertir realmente en los personajes de la primera película para que el público entienda realmente por qué están luchando por los aldeanos de Veldt”, dijo Zack Snyder a Tudum sobre la secuela de su epopeya espacial.

Sofia Boutella, Ed Skrein, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, Anthony Hopkins, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Sky Yang y Charlotte Maggi son algunos de los actores que regresan en “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”

1. Sofia Boutella como Kora

Sofia Boutella, recordada por interpretar a Gazelle en “Kingsman: The Secret Service”, a Jaylah en “Star Trek Beyond”, a la princesa Ahmanet en “La momia” y a la espía francesa Delphine Lasalle en “Atómica”, retoma el rol de Kora, quien reúne a guerreros de toda la galaxia para luchar contra el Mundo Madre.

Sofia Boutella regresa como Kora, la hija adoptiva de Balisarius, en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

2. Ed Skrein como Atticus Noble

Ed Skrein, conocido por dar vida a Daario Naharis en la serie “Game of Thrones”, a Ajax en la película de Marvel “Deadpool” y a Frank Martin en “The Transporter Refueled”, vuelve a interpretar a Atticus Noble, almirante y mano derecha de Balisarius que tiene la misión de capturar a Kora y llevarla ante su padre adoptivo.

Ed Skrein como Atticus Noble, quien sigue con vida en la secuela "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

3. Djimon Hounsou como Titus

Djimon Hounsou, que participó en “Gladiator”, “La Isla”, “Diamantes de sangre”, “In America”, “La leyenda de Tarzán”, “Shazam!”, “A Quiet Place Part II”, “Capitana Marvel” y “Gran Turismo”, regresa como Titus, un antiguo general del Imperio reclutado para liderar la lucha contra el Mundo Madre.

Djimon Hounsou como Titus, un antiguo general del Imperio, en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

4. Michiel Huisman como Gunnar

Michiel Huisman, conocido por ser Hugo Biesterveld en “De co-assistent”, Sonny en la serie “Treme” y Daario Naharis en “Game of Thrones”, da vida a Gunnar en “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver”. Se trata de un granjero y amigo de Kora que también lucha por defender el Veldt.

Michiel Huisman interpreta a Gunnar, quien se une a la lucha de Kora, en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

5. Doona Bae como Nemesis

Doona Bae, que apareció en películas como “The Ring Virus”, “Sympathy for Mr. Vengeance”, “Linda Linda Linda”, “The Host”, “As One”, “Cloud Atlas”, “Un monstruo en mi puerta”, “El destino de Júpiter”, “Tunnel”, “Broker” y “Next Sohee”, asume el rol de Nemesis, una cyborg maestra de la espada.

Doona Bae como Nemesis, una cyborg maestra de la espada, en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver”:

Anthony Hopkins como la voz de Jimmy

Staz Nair como Tarak

Fra Fee como Balisarius

Cleopatra Coleman como Devra Bloodaxe

E. Duffy como Millius

¿DE QUÉ TRATA “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, “‘Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas” continúa la saga épica de Kora y los guerreros supervivientes mientras se preparan para sacrificarlo todo, luchando junto al valiente pueblo de Veldt, para defender una aldea que alguna vez fue pacífica, una nueva patria para aquellos que han perdido la suya. en la lucha contra el Mundo Madre.

En vísperas de su batalla, los guerreros deben enfrentar las verdades de su propio pasado, y cada uno revela por qué luchan. A medida que toda la fuerza del Reino cae sobre la creciente rebelión, se forjan vínculos inquebrantables, surgen héroes y se crean leyendas”.

¿CÓMO VER “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

“Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” se estrenará en Netflix el viernes 19 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva entrega solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.