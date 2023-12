El 22 de diciembre de 2023 aterrizó en Netflix “Rebel Moon: Part One - A Child Of Fire” (“La niña de fuego”, en español), debido a que la producción de Zack Snyder había anunciado la llegada de la segunda parte de la película, el que menos se pregunta cuál es la fecha de su estreno. Tranquilo, que a continuación te lo contamos.

Si aún no has visto esta ópera espacial épica, te contamos que en el filme verás a “las fuerzas despiadadas del Mundo Madre amenazando a una comunidad agrícola en una luna remota. La única esperanza de sobrevivir recae en una misteriosa forastera”.

FECHA DE ESTRENO DE “REBEL MOON: PART TWO - THE SCARGIVER”

La fecha de estreno de “Rebel Moon: Part Two - The Scargiver” será el 19 de abril de 2024; es decir, no tendrás que esperar mucho tras ver “La niña de fuego”.

Para la segunda parte de "Rebel Moon" se espera el retorno de Kora (Foto: Netflix)

¿QUÉ VERÍAMOS EN LA SEGUNDA PARTE DE LA PELÍCULA?

No queremos spolearte datos sobre la primera parte de la película, por tanto diremos brevemente que tras el suspenso que nos deja la parte uno de la cinta, que básicamente fue un montaje, la segunda se centrará en un universo más centrado con el fin de explicar el contexto del mundo de fantasía de Snyder, con muchas escenas de lucha, precisa ScreeRant.

Si nos basamos en el título “La guerrera que deja marcas”, podremos deducir que Kora, la misteriosa forastera que pondrá resistencia al enemigo invencible, regresará más fuerte que nunca y dejará una huella imborrable.

FICHA DE “REBEL MOON: PART ONE - A CHILD OF FIRE”