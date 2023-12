El 22 de diciembre de 2023 llega a Netflix “Rebel Moon: Part One - A Child Of Fire” (“La niña de fuego”, en español), una ópera espacial épica a la que nos tiene acostumbrados Zack Snyder. Si bien, esta primera entrega llena de expectativas a los seguidores del reconocido director estadounidense para lo que será la segunda parte de la película, ellos no tendrán que esperar mucho, toda vez que se estrenará el 19 de abril de 2024. Debido a ello, te contamos lo que sabemos de esta producción.

Cabe recordar que la parte uno muestra a “las fuerzas despiadadas del Mundo Madre amenazando a una comunidad agrícola en una luna remota, la única esperanza de sobrevivir recae en una misteriosa forastera”, según la breve descripción de la plataforma de streaming.

¿DE QUÉ TRATA “REBEL MOON: PART TWO - THE SCARGIVER”?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Tomando en cuenta que la primera parte del filme llegó el 15 de diciembre a cines selectos, los críticos han dado su opinión, pero lejos de calificarla con un buen puntaje, ha recibido puntuaciones negativas. “Un aburrimiento interplanetario” y “Una epopeya espantosa”, resumieron The Hollywood Reporter e IndieWire, respectivamente.

Pese a lo señalado por estos dos medios y otros más, no queremos spolearte escenas específicas de lo que se vio en la cinta, por lo que pasaremos directamente a lo que se verá en “Rebel Moon: Part Two - The Scargiver” (“La guerrera que deja marcas”, en español).

Tras el suspenso en el que nos deja la parte uno de la cinta, que básicamente fue un montaje, la segunda se centrará en un universo más centrado con el fin de explicar el contexto del mundo de fantasía de Snyder, con muchas escenas de lucha, precisa ScreeRant.

Si nos basamos en el título “La guerrera que deja marcas”, podremos deducir que Kora, la misteriosa forastera que pondrá resistencia al enemigo invencible, regresará más fuerte que nunca y dejará una huella imborrable.

Sofia Boutella interpreta a Kora en las películas de “Rebel Moon”, dirigida por Zack Snyder (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “REBEL MOON: PART TWO - THE SCARGIVER”

Aún no está disponible el tráiler de “Rebel Moon: Part Two - The Scargiver” en la plataforma de streaming. Tendremos que esperar un tiempo más para la llegada de los avances del filme de Zack Snyder.

FECHA DE ESTRENO DE “LA GUERRERA QUE DEJA MARCAS”

Tal como lo señalamos en párrafos anteriores, la segunda parte de “Rebel Moon” se estrenará el 19 de abril de 2024.

¿QUÉ ACTORES REGRESAN A LA SEGUNDA PARTE DE “REBEL MOON”?

Tampoco se tiene los nombres de los actores que retornarán a “Rebel Moon: Part Two - The Scargiver”. IMDB lanzó varios nombres que se repiten en la primera entrega.