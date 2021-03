“Zack Snyder’s Justice League” (“La Liga de la Justicia de Zack Snyder”, en español), comúnmente conocida como “Snyder Cut”, es la película estadounidense de superhéroes “La Liga de la Justicia”, de 2017, que ya está disponible por HBO España. Se trata de la versión original de su creador Zack Snyder, quien por aquel año abandonó la producción luego de la muerte de su hija.

“En mi mente pensé que sería algo catártico volver al trabajo, enterrarme en él y ver si esa era la manera de superarlo. Las exigencias de este trabajo son muy intensas. Es absorbente. Y en los últimos meses, me he dado cuenta [de que] he decidido dar un paso atrás y estar con mi familia, estar con mis hijos, que me necesitan de verdad. Todos lo están pasando mal. Yo lo estoy pasando mal”, dijo ese año a The Hollywood Reporter.

Si ya viste el filme de cuatro horas de duración, de seguro te percataste que antes de que empiecen los créditos finales, aparece el siguiente mensaje: “Para Autumn”. A continuación, te contamos quien esta persona a la que va dirigida la dedicatoria

La dedicatoria al final de la película. (Foto: HBO Max)

¿QUIÉN ES AUTUMN SNYDER?

Autumn Snyder es la hija de Zack Snyder y de su primera esposa Denise Weber. Tras atravesar un severo cuadro de depresión, la joven se quitó la vida a los 20 años, en marzo de 2017. Su muerte coincidió cuando su padre dirigía la cinta de “Liga de la Justicia”. El realizador Joss Whedon tomó su lugar.

La muchacha nació el 27 de noviembre de 1996 en China y era uno de los ocho hijos del reconocido director, quien junto a su entonces pareja la adoptaron cuando era pequeña y la llevaron a California. Ella se encontraba estudiando en Sarah Lawrence College cuando decidió acabar con su existencia.

A Autumn Snyder le gustaba a apoyar a mucha gente, tanto así que en 2014 creó “Write-A-Thon Charity” para ayudar a las madres sin hogar. Asimismo, estuvo involucrada con The Elizabeth House, una organización que ayuda a las personas menos privilegiadas.

A la muchacha le encantaba escribir, por lo que esperaba publicar su primera novela de ciencia ficción y fantasía en primera persona, en el que presentaba a un personaje que era un extraño y que tenía problemas para encajar. Lamentablemente, tras su partida, el libro no salió a la luz.

Los Snyder señalaron que les gustaría publicar el texto y cuando esto se dé, las ganancias serían destinadas a una organización benéfica, tal como ella lo habría hecho. “Al final, no lo logró, pero su personaje sí, y creo que habría algo catártico para la gente”, indicó Zack. Snyder.