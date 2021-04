Cuando los fans se enteraron que en el 2017 Zack Snyder iba a dejar la producción de “Justice League”, muchos comenzaron a presagiar que la película sería un desastre. El director era conocido por sus ambiciosos planes con la franquicia de DC Comics y todo indicaba que no se había quedado corto con “La Liga de la Justicia”.

Lo siguiente que pasó, es que Joss Whedon tomó la batuta y configuró una película que no le agradó a los fans, recibiendo críticas por doquier sobre una cinta que no debía haber sido estrenada como lo hizo. En los siguientes años, Snyder revelaría todos los planes que tenía para los personajes de DC en “Justice League”, incluyendo a nuevos héroes que tendrían un futuro en el DCEU.

Lastimosamente, el acuerdo que tenía Warner Bros con Zack Snyder solamente era por una sola película, la famosa “Justice League Snyder Cut”, que presentaría a los héroes más famosos de la compañía de cómics junto a otros muchos personajes que Snyder había planeado que aparezcan y continúen en sus siguientes películas.

Ahora que el Snyder Cut ha salido al público, podemos saber exactamente de quiénes se trataba, personajes que son altamente reconocidos en el mundo de los cómics y que los fans hubieran dado todo por ver con sus propias series o películas independientes. ¿Cuáles son? Aquí te los enumeramos.

LA NUEVA GENERACIÓN DE HÉROES DEL UNIVERSO DC POR EL SNYDER CUT

1. Crispus Allen - Spectre

Crispus Allen - Spectre (Foto: Warner Bros.)

Una escena ambientada en la sede de la policía de Gotham City presenta al comisionado Jim Gordon conversando con el detective Crispus Allen, interpretado por Kobna Holdbrook-Smith. El personaje no se menciona en voz alta en el montaje teatral, pero en el Snyder Cut, él es “Crispus”, dejando bastante claro que este es el hombre que eventualmente se convertiría en Spectre en los cómics.

Allen debutó como policía de Gotham en las páginas de Detective Comics #742 de Greg Rucka y Shawn Martinbrough, y luego se convirtió en un personaje prominente en Gotham Central por Rucka, Ed Brubaker y Michael Lark. El personaje también apareció interpretado por Andrew Stewart-Jones y por Rob Brown en “The Dark Knight Rises”.

En los cómics, Allen fue asesinado por el policía corrupto Jim Corrigan en las páginas de Gotham Central, convirtiéndose en el nuevo anfitrión humano del Espectro durante el evento Crisis Infinita. Aunque no se ha visto al personaje desde el reinicio de New 52 en 2011, su prominencia en el cómic favorito de los fanáticos Gotham Central lo ha convertido en un personaje favorito de los fanáticos.

2. Supergirl

¿Supergirl en el Snyder Cut? (Foto: HBO)

Hay un vistazo rápido a un traje espacial y una mirada más prolongada a algunas cápsulas de crio-sueño llenas de cadáveres kryptonianos en la “Liga de la Justicia” de Zack Snyder, que puede, o no, haber sido un guiño a Supergirl. El personaje, lanzado recientemente y que aparecerá en “The Flash” de 2022, aún no ha sido mencionado en ninguna de las películas de Snyder, pero apareció en un cómic que presentaba esas imágenes exactas.

3. Martian Manhunter

Martian Manhunter (Foto: HBO)

J’Onn J’Onzz the Martian Manhunter llega a “disfrazarse” en la película, mostrando su aspecto supe heroico e incluso ofreciendo sus servicios a Batman en el epílogo. Aquí, ha estado haciéndose pasar por el general Swanwick en la Tierra, pero en los cómics suele ser John Jones, un policía que es en secreto el último marciano verde superviviente. Lo más notable es que lo interpretó David Harewood en “Supergirl”.

4. Los Green Lantern Corps

Los Green Lantern Corps tienen una más importancia en el Snyder Cut (Foto: HBO)

En la “Liga de la Justicia” de Zack Snyder, hay dos ocasiones diferentes, ni en la historia principal actual, donde aparecen miembros de Green Lantern Corps. Si bien Snyder lo habría tenido de manera diferente en un mundo perfecto, ninguno de los GL es humano, pero ambos son personajes que tienen una historia en los cómics, uno significativamente más que el otro.

El primero de estos dos personajes aparece en el segmento de Lección de Historia, en el que los héroes del pasado se unen contra Darkseid y lo repelen. El segundo aparece en la secuencia de Knightmare, muerto en el suelo.

5. Nuevos Dioses del Nuevo Génesis

Los Nuevos Dioses del Nuevo Génesis (Foto: DC Comics)

Hay todo un mundo de héroes que no se muestra aquí, pero debido a la naturaleza de la historia, su existencia está implícita. Esos son los Nuevos Dioses del Nuevo Génesis, el mundo “bueno” al mundo malo de Apokolips. Vemos Steppenwolf, DeSaad, Darkseid y más, por lo que es lógico pensar que, como en los cómics, sus números opuestos (Orion, Lightray, Highfather, etc.) también existen.

6. Ryan Choi - The Atom

Ryan Choi apareció en el Snyder Cut (Foto: HBO)

El corte del director de ”La Liga de la Justicia” presenta muchas más imágenes filmadas en STAR Labs, desarrollando historias no solo para Silas y Victor Stone, sino también presentando a los fanáticos a Ryan Choi, la mano derecha de Silas y el hombre que tiene que ejecutar STAR cuando Silas está fuera.

El personaje, interpretado por Zheng Kai, es en realidad un superhéroe disfrazado en los cómics. Como uno de los héroes que se conocieron con el nombre de The Atom a lo largo de los años, Ryan podría ser visto como la versión de DC de Ant-Man. En “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder, Choi realmente no da ningún indicio de que podría haber en su futuro más allá de ser un experto en nanotecnología, lo que tiene sentido para un héroe que se encoge.

Esto marca el debut cinematográfico del personaje, y habría sido su debut de acción en vivo si hubiera aparecido en la versión teatral de “La Liga de la Justicia”. En cambio, ahora es la segunda versión de acción en vivo, detrás de Choi de Osric Chau, quien apareció en el evento CW 2019-2020 “Crisis on Infinite Earths”.