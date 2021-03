“Justice League Snyder Cut”, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de DC, arribó a HBO Max, Sky Cinema y Now TV, en los Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente. La cinta, de cuatro horas de duración, tiene un clímax muy diferente al corte teatral de 2017, y el final ha dejado muchos preguntas; sobre todo el cliffhanger que se muestra y que para algunos no tiene sentido porque “Snyder Cut” no tendrá una segunda entrega.

“Justice League: Snyder Cut” tiene como protagonistas a Henry Cavill (Superman) Ben Affleck (Bruce Wayne) Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (Flash), Kiersey Clemons (Iris West) y Jared Leto (The Joker); y cuenta la historia de la unión de los superhéroes de DC para proteger la Tierra de los villanos Darkseid (Ray Porter) y Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Uno de los aspectos de la película que más llamó la atención de los fans es que termina con un cliffhanger, pese a que no tendrá una secuela; al menos, por ahora el estudio no tiene planes de ello. Aunque Zack Snyder reveló que sus planes iniciales eran que “La Liga de la Justicia” sea continuada con dos cintas más. Entonces, ¿por qué se dejó un final abierto en “Snyder Cut”?

Henry Cavill (Superman) Ben Affleck (Bruce Wayne) Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (Flash) en la imagen (Foto: HBO Max)

POR QUÉ LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER TERMINA CON UN CLIFFHANGER

El director de la película, Zack Snyder, reveló del porqué de la decisión terminar con un cliffhanger durante una entrevista con The New York Times. Esto fue lo que dijo: “La petición fue por mi versión de la película”.

En IGN también respondió a esta incógnita que tiene todos los fans de los superhéroes de DC: “[La nueva escena final] refleja otra escena que tenía la película original […] No sentí que quisiera cambiar la película. Si íbamos a estrenar la película, me gustaría hacerlo tal y como fue diseñada, y eso es lo que esa escena nos muestra”.

Si bien Snyder reconoció que pudo haber alterado el final de “La Liga de la Justicia” para unir mejor los eventos de la película, dijo que no sentía que sea tan “satisfactorio” concluir una película de género de esa manera.

“Está dentro del género terminar estas películas en un suspenso. Así es como son, y sentí que eso es lo que quería hacer”, dijo. “Habíamos trabajado tanto y pensado tanto en cómo continuarían las historias, que parecía injusto faltarle el respeto a ese trabajo también”, señaló.