¿Continuará el imperio narco que construyó Joaquín Manchado o simplemente se vendrá abajo? Esta es la pregunta que ronda la mente de los que vieron “Mano de hierro”, la serie de Netflix que nos muestra cómo la traición está más cerca de todo lo que podemos imaginar: ¿dentro de tu familia, círculo de amigos o socios de confianza? Cualquiera sea el lugar donde se encuentre, lo que queda claro es que la deslealtad se paga a un precio muy alto: con sangre, algo que iremos descubriendo a lo largo de sus ocho episodios que están disponibles desde el pasado 15 de marzo de 2024. A raíz de los capítulos cargados de conspiraciones e intrigas, que dejan pensando a la audiencia, muchos se quedaron con ganas de ver más, por lo que se preguntan si habrá una segunda temporada. A continuación, la respuesta.

Antes te precisamos que esta producción española de la plataforma de streaming fue creada, dirigida y escrita por Lluís Quílez, y tiene como protagonistas a Eduard Fernández, Natalia de Molina, Jaime Lorente, Sergi López, Enric Auquer y Chino Darín.

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “MANO DE HIERRO” EN NETFLIX?

Como lo mencionamos líneas arriba, la serie aterrizó en la plataforma de streaming el pasado 15 de marzo, por lo que sería muy pronto mencionar con exactitud si tendrá una nueva entrega. Pero si nos basamos en la recepción que tiene del público, Netflix esperará un poco para confirmar si “Mano de hierro” tendrá una segunda temporada. La noticia podría ser dada a conocer a mediados de abril.

Eduard Fernández como Joaquín Manchado y Jaime Lorente como Néstor en la serie española "Mano de hierro" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ DEBERÍAN DAR LUZ VERDE A UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “MANO DE HIERRO”?

Si tomamos en cuenta que “Mano de hierro” fue incorporada al catálogo del gigante de streaming como una serie de intriga, esto nos haría suponer que existiría la posibilidad de una renovación, siempre y cuando tenga buena recepción de la gente. ¿Por qué? Pues al haber una trama con muchos matices e historias, lo lógica sería continuar con ella para saber lo que finalmente ocurre con los diversos personajes.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Si tomamos en cuenta lo que ocurrió en el último episodio de la serie, tendría lógica que la producción tenga continuidad en una segunda temporada, pues solamente basta recordar el momento en el que Joaquín despierta del coma, sin imaginar todo lo que ocurrió en su ausencia. ¿Qué hará cuando se entere de la traición en su círculo más cercano y del que jamás hubiera imaginado?

No sólo ello, ya que podríamos saber qué pasará con el traidor y cómo reaccionará el resto ante su deslealtad. Pero no sólo él buscó perjudicarlos, también hay alguien que espera verlos tras las rejas: el policía encubierto que logró ingresar a esta red de narcotráfico. Algo que podremos saber, si aprueban “Mano de hierro 2″.

No podemos darte más detalles de lo que sucedería en una segunda edición si dan luz verde a esta producción, ya que no queremos arruinarte la serie en caso aún no la hayas visto, por eso te dimos datos genéricos, así que te animamos a que la veas.

SI APRUEBAN “MANO DE HIERRO 2″, ¿CUÁNDO SERÍA ESTRENADA?

En el caso que “Mano de hierro” tenga luz verde para una segunda entrega en Netflix, lo más probable es que llegue para 2025, quizá para mediados de ese año.

Joaquín Manchado despierta del coma en el último capítulo de "Mano de hierro" (Foto: Netflix)