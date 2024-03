Netflix y otras plataformas nos bombardean de nuevo contenido de diferente género cada semana, pero desde hace ya una buena cantidad de años me he percatado de que uno de sus temas recurrentes es el narcotráfico y asaltos, pues existe una gran cantidad de audiencia que gusta de ello, por lo que no es extraño que se siga produciendo series y películas de ese tipo, como una que está a punto de llegar al gigante del streaming, llamada “Mano de hierro” y hecha completamente en suelo español.

La producción que se ha grabado principalmente en Barcelona nos presenta una nueva historia de violencia y acción, en la que el tema principal vuelve a ser el tráfico de drogas y todo lo que esto conlleva, como los conflictos entre competidores, las traiciones, los chismosos, asesinatos y muchas cosas más que estarán representadas por un grupo de actores de gran experiencia y trayectoria y que, seguramente, ya has visto en otras ficciones. ¿Quieres conocer de quiénes se trata?

El elenco principal de "Mano de hierro" posando para la foto oficial de la serie (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “MANO DE HIERRO”

1. Eduard Fernández como Joaquín Manchado

Desde “30 monedas” llega Eduard Fernández al papel protagónico de “Mano de hierro”, título que no solo representanta la frialdad y dureza en el negocio del narcotráfico, sino que este personaje carece de una mano y en su lugar posee una especie de gancho de metal.

El actor Eduard Fernández ejerce el rol de protagonista en la serie española "Mano de hierro" (Foto: Eduard Fernández / Instagram)

2. Jaime Lorente como Néstor

El actor de 32 años es conocido ya por sus trabajos en anteriores producciones de Netflix, principalmente por su paso en “La casa de papel” y “Élite”, series en las que no solo ganó fama dentro de su país, sino en todo el mundo, sobre todo en territorio latinoamericano.

Jaime Lorente estuvo en la película "Tin & Tina" y ahora será parte de "Mano de hierro" (Foto: Netflix)

3. Chino Darín como Víctor Julve

Las series de acción y asesinatos no es algo nuevo para el actor Ricardo Mario Darín, pues antes ha trabajado en Argentina, su país natal, en una serie titulada “Historia de un clan” acerca de una familia de asesinos que aterrorizaba ese territorio sudamericano. Experiencia tiene y de sobra.

Chino Darín es un actor argentino que triunfa en varias producciones españolas (Foto: AFP)

4. Natalia de Molina como Rocío Manchado

Con 33 años de edad, la ganadora del Premio Goya en la categoría de Mejor actriz protagónica estará cumpliendo el rol femenino más importante de la serie al darle vida a Rocío Manchado, quien forma parte del clan familiar que controla el narcotráfico en Barcelona.

La actriz española Natalia de Molina desfila por la alfombra roja de los Premios Platino de 2022

5. Sergi López como Román Manchado

A sus 58 años de edad, Sergi López le dará a la serie una notable calidad de actuación y mucha experiencia. Además, su papel ligado al tráfico de drogas le pondrá un duro reto de interpretación, el cual sabrá cómo superar con facilidad.

Sergi López forma parte de la serie "Mano de hierro" (Foto: Sergi López / Instagram)

6. Enric Auquer como Ricardo Manchado

Visto anteriormente en “Sky Rojo” y “Vida perfecta”, el actor de 36 años interpretará a un miembro más de la familia Manchado, dueña de todo lo relacionado con el narcotráfico en la Ciudad Condal.

Enric Auquer ganó un Premio Goya en 2020 como Mejor actor revelación (Foto: Enric Auquer / instagram)

Otros actores:

Daniel Grao

Daniel Holguin

Raúl Briones

Salva Reina

Gianni Fruttero

Cosimo Fusco

Ana Torrent

Melina Matthews

Roberto Mateos

Óscar Foronda

SINOPSIS DE “MANO DE HIERRO”

El puerto marítimo de Barcelona recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kg de cocaína, convirtiendo a la ciudad Condal en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el lucrativo negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona. Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas.

Jaime Lorente y Natalia Molina en la serie "Mano de hierro" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “MANO DE HIERRO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MANO DE HIERRO”?

La serie española “Mano de hierro” se estrena el próximo viernes 15 de marzo en todo el mundo a través de la plataforma de Netflix, en la que se podrán ver cada uno de los capítulos.