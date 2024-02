Después de casi dos años de espera, los fanáticos de “Tokyo Vice”, serie de HBO Max basada en el libro homónimo de Jake Adelstein, finalmente podrán disfrutar de la segunda temporada del drama de suspenso creado por J.T. Rogers que continúa tras los eventos de los primeros ocho episodios.

“Para que la gente no sienta que tienen que volver atrás y volver a mirar, hemos preparado un resumen de tres minutos y medio de toda la primera temporada, que se adjuntará al primer episodio. Alcanza todos los puntos altos y dejará a los espectadores completamente preparados para sumergirse en la nueva temporada”, indicó el productor ejecutivo Alan Poul a Deadline.

Además, explicó el motivo del retraso de la segunda temporada de “Tokyo Vice”. Se debió a muchas cosas. “Recuerde, la primera temporada se rodó en medio de Covid. Justo cuando se transmitía el programa, Warner Brothers Discovery estaba atravesando una reorganización. Nadie quiere tomar muchas decisiones mientras todos todavía están averiguando cómo van a caer las cosas. Así que todas las recolecciones quedaron en suspenso hasta que el nuevo panorama quedó más claro”.

La nueva entrega de la serie de HBO Max tiene diez episodios, que se estrenarán desde el 8 de febrero del 2024, y cuenta con el regreso de Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Rinki Kikuchi y Ayumi Tanida. A ellos se suman Miki Maya y Yosuke Kubozuka.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PARADOJA DEL ASESINO”

1. Ansel Elgort como Jacky Adelstein

Ansel Elgort, recordado por su papel en la saga “Divergente”, “Carrie”, “Bajo la misma estrella”, “Baby Driver”, “November Criminals”, “The Goldfinch” y “West Side Story”, regresa como Jacky Adelstein, un periodista de Misuri que se instala en Tokio y se adentra en la corrupción del sórdido inframundo de esa ciudad.

Ansel Elgort regresa como Jake Adelstein en la temporada 2 de "Tokyo Vice". El personaje está inspirado en el periodista real Jake Adelstein (Foto: HBO)

2. Ken Watanabe como Hiroto Katagiri

Ken Watanabe, principalmente conocido por sus roles en las películas “El último samurái” y “Cartas desde Iwo Jima”, “Memorias de una geisha” e “Inception”, retorna como Hiroto Katagiri, un detective de la unidad contra el crimen organizado que es una figura paterna para el protagonista de “Tokyo Vice”.

Ken Watanabe retorna como el detective Hiroto Katagiri y Ansel Elgort como Jacky Adelstein en la temporada 2 de "Tokyo Vice" (Foto: HBO Max)

3. Rachel Keller como Samantha Porter

Rachel Keller, que anteriormente interpretó a Simone Gerhardt en la serie “Fargo”, a Sydney Barrett en “Legión” y a Cassandra Pressman en “The Society”, asume el rol de Samantha Porter, una expatriada estadounidense que se gana la vida como azafata en el distrito de Kabukicho.

Rachel Keller interpreta a la expatriada estadounidense Samantha Porter en la temporada 2 de "Tokyo Vice" (Foto: HBO Max)

4. Rinko Kikuchi como Emi Maruyama

Rinko Kikuchi, la primera actriz japonesa en ser nominada a un Premio Oscar en cincuenta años por su papel de Chieko Wataya en la película “Babel”, da vida a Emi Maruyama, supervisora de Adelstein.

Jacky Adelstein (Ansel Elgort ) junto a su supervisora Emi Maruyama (Rinko Kikuchi) en la temporada 2 de "Tokyo Vice" (Foto: HBO Max)

5. Show Kasamatsu como Sato

Show Kasamatsu, que fue parte de “My Loser Husband”, “Like Shooting Stars In The Twilight”, “My Family Goes Viral”, “Asagao: Forensic Doctor”, “Top Knife” y “Gannibal”, interpreta a Sato, que tiene uno de los roles más importantes en los nuevos episodios.

Show Kasamatsu vuelve como Sato en los nuevos episodios de la serie "Tokyo Vice" (Foto: HBO Max)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Tokyo Vice”:

Ayumi Tanida como Shinzo Tozawa

Miki Maya como Shoko Nagata

Yosuke Kubozuka como Naoki Hayama