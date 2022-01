Carmen Muñoz, conocida conductora de televisión en México, habló sobre su salida de TV Azteca y su nuevo trabajo en Televisa, canal en el que ya sabe lo que es trabajar pues hace más de diez años estuvo al mando de algunos programas.

Con ello se confirman los rumores que hace semanas se estaban hablando en la opinión pública, los cuales indicaban que no seguiría en el canal del Ajusco y que una oferta de Televisa le habría caído como anillo al dedo.

Del mismo modo, la presentadora respondió preguntas de su posible participación en el programa “Hoy”. ¿Será la nueva conductora del famoso espacio televisivo de las mañanas?

CARMEN MUÑOZ CONFIRMÓ QUE TRABAJA EN TELEVISA

En una entrevista con TvyNovelas, Muñoz habló sobre el nuevo reto en su carrera, el cual le volvió a abrir las puertas de Televisa, lo cual la emociona mucho.

“Esta oportunidad llegó en un momento en el que yo estaba como que muy tranquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva”, reconoció la artista.

Del mismo modo, resaltó que se encuentra muy agradecida con su anterior trabajo. “Los ciclos terminan y uno tiene que estar consciente de que estamos terminando uno con mucho amor. Me fui muy agradecida y ahora estoy abierta a nuevas oportunidades”.

Carmen Muñoz dejó TV Azteca y ahora forma parte de la familia de Televisa. (Foto: Carmen Muñoz / Instagram).

¿CARMEN MUÑOZ SERÁ CONDUCTORA DE “HOY”?

En las últimas semanas, se tuvo diciendo que el nuevo refuerzo de Televisa podría llegar al programa “Hoy”, teniendo en cuenta que la permanencia de Galilea Montijo en aquel espacio es una duda.

Sin embargo, de momento, eso queda descartado, según lo expresado por la propia Carmen Muñoz, quien afirmó no haber recibido alguna propuesta de ello y que su próximo trabajo estaría en otro programa.

“No hay nada en concreto. O sea, no tenemos nada en específico. Sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de “Hoy”. Creo que vendrán otras cosas para mí”, puntualizó.