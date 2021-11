Los últimos meses del 2021 no han sido de los mejores para el gremio de actores en México. Y es que a las muertes de Octavio Ocaña y Enrique Rocha, una lamentable noticia siguió golpeando a esta industria: Carmen Salinas era internada de emergencia luego de sufrir un derrame cerebral, la segunda semana del mes de noviembre. En el marco de esta situación, los seguidores de ‘Carmelita’ han recordado el incómodo momento que le hizo pasar el conductor del programa “Hoy”, Arath de la Torre, cuando la veterana artista fue a promocionar “Mi fortuna es amarte”, su última producción.

Ante esta controversia, los televidentes del matutino de Televisa han recordado este momento y han pedido la salida del también actor mexicano, pues consideran que le faltó el respeto a la exproductora de ‘Aventurera’, cuando se presentó en el foro del famoso programa.

Recordemos que el pasado jueves 11 de noviembre, Carmen Salinas de 82 años, entró en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral, llegando a necesitar respirador artificial, según contó su sobrino Gustavo Briones.

“Anoche llegó de trabajar, cenó, vio su telenovela y se iba a bañar. Al tardar más de lo debido, las empleadas que la asisten se dieron cuenta que mi tía estaba en el suelo desvanecida y avisaron a la familia”, dijo su familiar en una entrevista.

EL COMPORTAMIENTO DE ARATH DE LA TORRE HACIA CARMEN SALINAS QUE NADIE LE PERDONA

Todo ocurrió cuando el último 6 de noviembre de 2021, Carmen Salinas acudió al mencionado programa matutino de Televisa, que tiene como conductores a Andrea Legarreta y Arath de la Torre. La entrevista fluía de lo mejor, hasta que el conductor hizo un comentario sobre la lista de los participantes que integraban la producción que llegó a promocionar la veterana actriz.

De la Torre intentó hacer agradable el momento, pero quizás sin intención se burló de Salinas, a quien le preguntó por las imágenes de ella que son usadas para hacer memes.

“Ah, sí hizo su tarea, ahora cuéntenos sobre sus memes. Bueno, pero ahora cuéntenos un poco de su personaje”, dijo el conductor del programa de Televisa a Carmen Salinas.

Carmen Salinas interpreta a ‘Doña Magos’ en la telenovela mexicana "Mi fortuna es amarte" (Foto: Televisa)

Pero, la cosa no quedó ahí, pues en otro momento de la entrevista Arath de la Torre volvió a desairar a Carmen Salinas y esta vez la broma se le escapó de las manos, al punto que las redes sociales notaron este incómodo momento.

Así fue que el presentador interrumpió a la productora cuando pedía que no se olvidaran la fecha de estreno de la telenovela “Mi fortuna es amarte”: “Ya se nos estaba olvidando”, dijo de la Torre.

LOS TELEVIDENTES PIDEN LA SALIDA DE ARATH DE LA TORRE

Como es costumbre en los últimos tiempos, todo hecho que guste o no a los televidentes es expresado en las redes sociales. Fue así que tras lo sucedido con Carmen Salinas, los cibernautas explotaron y pidieron que Televisa castigue a Arath de la Torre e inclusive solicitaron que fuera retirado del programa.

“¿Que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo”; “Siempre de grosero, engreído”; “Alguien más sigue pensando que Arath Dela Torre no encaja en el programa HOY?? Sale con cada simplada fuera de tono!!”; “Ya que lo saquen por grosero”; “Arath de la torre siempre queriéndose hacer el chistoso, ojalá el otro año ya no esté en el programa!!! Siempre impertinente”, se pudo leer entre los comentarios.