Aunque no ha dejado de mostrar su típica energía y vibra positiva a sus seguidores en redes sociales, desde hace un tiempo Carmen Villalobos ha ido realizando publicaciones dejando entrever que no se encuentra bien internamente, lo cual confirma que en la vida no todo es color de rosa.

El estado de ánimo que presenta la actriz no hace más que aumentar las sospechas de que, efectivamente, ella y su esposo Sebastián Caicedo habrían tomado caminos diferentes, dando por finalizada su relación, por más que, de momento, ninguno de los dos haya confirmado esa versión.

Lo cierto es que, desde hace unos meses, este tema se ha vuelto uno muy mencionado en los medios de comunicación, por lo que se presume que todo sería cierto. Además, no se les ha visto en sus recientes apariciones públicas y en plataformas sociales tampoco han compartido contenido juntos.

EL MISTERIOSO MENSAJE DE CARMEN VILLALOBOS

La actriz de “Café con aroma de mujer”, Carmen Villalobos, ha publicado un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que recoge muchas imágenes suyas, estando de buen humor y muy feliz con una voz en off que da a entender todo lo contrario.

“Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se enteran”, se puede escuchar en el video compartido.

Pero eso no fue todo, ya que dicha publicación fue acompañada por una descripción, la cual confirmaría que, por ahora, no se encuentra muy bien internamente.

“¡Sé fuerte! Porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre”, fueron alguna de sus palabras.

LOS RUMORES DE SU SEPARACIÓN

Teniendo en cuenta que cada vez aumenta la intensidad de los rumores de su separación, se cree que dicho mensaje y confirmación de que no se encuentra atravesando un buen momento se debe a ello.

Se comenta que la razón por la que Carmen Villalobos no está bien emocionalmente desde hace un tiempo es por su ruptura amorosa, aunque habrá que esperar la confirmación o negación de alguno de ellos con la finalidad de saber a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido.