¿Qué pasó con Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo? Esa es la pregunta que se han hecho sus seguidores en las últimas semanas al ver que, en sus redes sociales, ya no comparten fotografías juntos. Los usuarios y la prensa han interpretado esto como una señal de que algo estaría yendo mal dentro del matrimonio de los actores colombianos. Ante esto, la misma protagonista de “El final del paraíso”, “Café con aroma de mujer” y “Hasta que la plata nos separe” se encargó de dar su opinión al respecto.

MÁS INFORMACIÓN: Sebastián Caicedo y la persona que le ha cambiado la vida

El programa de espectáculos Lo Sé Todo, conducido por Ariel Osorio, informó del supuesto mal momento que está viviendo la pareja, sugiriendo que ya se habría separado al menos hace 20 días.

Lo que sí se ha visto ha sido un cambio radical en la vida de Caicedo, quien se encuentra alejado de las telenovelas para llevar a cabo otros proyectos. Así lo ha contado el actor en una entrevista sobre su nueva visión de sus metas personales.

“¿De qué nos sirve el dinero, la fama, el reconocimiento cuando por dentro estamos vacíos, cuando por dentro estamos solos?... Es un camino que he elegido siempre de la mano de Dios que es mi fe”, comentó el artista en una conversación con Las dos orillas.

Carmen Villalobos posando para sus millones de seguidores en Instagram (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CARMEN VILLALOBOS SE PRONUNCIÓ SOBRE SU SUPUESTA SEPARACIÓN DE SEBASTIÁN CAICEDO?

La actriz colombiana Carmen Villalobos, que protagoniza “Hasta que la plata nos separe” tras triunfar en “Café con aroma de mujer”, reaccionó a su manera sobre los constantes rumores en los medios de comunicación y las redes sociales sobre el supuesto final de su relación con su todavía esposo Sebastián Caicedo, con quien pisó el altar en 2019.

“La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo, qué mas me da, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño”, fue la letra de “A quién le importa” de Thalía que cantó Villalobos en una de sus historias de Instagram, lo que muchos tomaron como una respuesta ante los comentarios sobre su vida sentimental.

Villalobos, en una entrevista con People en Español, había confirmado que todavía mantenía una relación con Sebastián Caicedo. “Hasta donde yo sé, sigo casada”, fue la declaración recogida por la mencionada publicación. En sus redes sociales, ninguno de los dos actores se ha pronunciado directamente sobre su situación actual como esposos.

Lo que sí ha detallado la actriz colombiana es que ambos se encuentran muy enfocados en sus proyectos personales, lo que explicaría la ausencia de publicaciones juntos en Instagram. Ella está con el rodaje de “Hasta que la plata nos separe” y Caicedo en sus negocios familiares.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos abrazados en una fotografía para las redes sociales (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO LUCE SU ANILLO DE BODAS?

La actriz colombiana Carmen Villalobos, en otro momento, se encargó de disipar las dudas sobre por qué no utiliza su anillo de bodas. La actriz de “Café con aroma de mujer” manifestó que teme perder el símbolo de su matrimonio con Sebastián Caicedo, descartando que haya una crisis en su familia.

La intérprete de “El final del paraíso” indicó que esto no debería sorprender a las personas que siguen su trabajo, porque saben que suele ser distraída con sus objetos personales.

La actriz colombiana posando para sus seguidores en redes (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CARMEN VILLALOBOS

¿CARMEN VILLALOBOS SUFRIÓ LESIONES AL GRABAR “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

Por otro lado, mediante su cuenta de Instagram, Carmen Villalobos indicó que la muleta, el bastón y el cuello ortopédico se han convertido en elementos indispensables durante las grabaciones -que se realizaron en su natal Colombia- debido al accidente que sufre al inicio de la historia su personaje, hecho que ha terminado por pasarle factura.

“El personaje que estoy haciendo en este momento lleva una cantidad de utilería que lo requiere como bastón, muletas, bota, cuello ortopédico y eso ha hecho que me dé tendinitis y bursitis en la rodilla, en el hombro, en la escápula… Termino muy feliz mis jornadas laborales, pero también termino muy adolorida y el fin de semana ya el dolor fue muy, muy fuerte y me incapacitaron”, expresó Villalobos a través de una historia en Instagram.