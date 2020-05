Hace unos días Telemundo puso de vuelta y media a las redes sociales al anunciar que Carmen Villalobos estará de vuelta a la pantalla chica en el remake de la novela “Café con aroma de mujer” y compartirá roles con William Levy.

Esta noticia alegró a los fans de la actriz, ya que la verán en un rol sumamente diferente al que interpretó por 10 años en “Sin senos sí hay paraíso” y su paso por “El señor de los cielos”.

Aunque en un inicio el comunicado de prensa que envío la cadena de televisión se informaba que la actriz sería la protagonista de la ficción, pero horas después a través de su página web Telemundo aclaró que Villalobos será quien lleve el rol antagónico.

“Producida por RCN Colombia, la adaptación moderna está protagonizada por la superestrella internacional William Levy y cuenta con la participación de la actriz favorita de los fanáticos de Telemundo, Carmen Villalobos, en el rol de la antagonista Lucía”, especificó la cadena.

Esto sin duda ha sido de mucho más sorpresa para propios y extraños, ya que por primera vez la actriz colombiana hará este trabajo ¿quién será?

EL NUEVO RETO DE CARMEN VILLALOBOS

Por primera vez en sus casi 20 años de carrera artística, Carmen Villalobos interpretará un personaje de corte antagónico y lo hará en la adaptación moderna de la exitosa novela “Café con aroma de mujer” que se estrenó hace 26 años y catapultó a la fama a Margarita Rosa de Francisco y a Guy Ecker.

Tras el final de “Sin senos sí hay paraíso”, la actriz colombiana contó que quería que su siguiente personaje fuera completamente diferente a Catalina.

“A mí me encantaría que fuera un protagónico totalmente diferente, un protagónico que me saque un poquito de mi zona de confort, aunque si viene una villana también sería muy chévere. Algo de verdad que no sea la típica mala sino una mala que de verdad tenga fundamentos para ser mala, de estas malas como que tienen cosas psicológicas en su cabeza”, contó la actriz en una entrevista a la revista People en español.

No cabe duda que este nuevo papel antagónico será un nuevo reto para Carmen Villalobos en su carrera como actriz y sin duda sorprenderá a todos con su gran talento.

¿QUÉ PERSONAJE INTERPRETARÁ CARMEN VILLALOBOS?

Carmen Villalobos se pondrá en los zapatos de Lucía Sandoval Falcón de Vallejo, la antagónistas de la historia y la que se encargará de hacerle la vida de cuadritos a “Gaviota”.

Ella aceptará casarse con Sebastián y tratar de llenar el vació que dejará la recolectora de café en su corazón, pero a medida que irá avanzando la historia, la mujer hará de todo para quedarse con el hombre que ama con locura.

Sin embargo, será una situación difícil, ya que los protagonistas lucharán por ser felices a pesar de todo.

