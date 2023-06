La segunda temporada de Top Chef VIP, por Telemundo, trae a 20 figuras dispuestas a mostrar lo mejor de sus habilidades culinarias en un programa conducido por la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos.

Luego de dos meses de competencia, solo ocho concursantes quedaron en pie para conseguir el ansiado cetro de Top Chef VIP, entre quienes se encuentra el youtuber, actor y cantante colombiano Sebastián Villalobos.

Carmen Villalobos ya tiene un nombre ganado en la televisión (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

SEBASTIÁN VILLALOBOS, EL COLOMBIANO QUE CAUTIVÓ AL JURADO DE TOP CHEF VIP

Sebastián Villalobos es una personalidad reconocida en las redes sociales. Solo en Instagram ya tiene más de 10 millones de seguidores.

“Hace ratico no hago televisión y que bonito volver con un proyecto como este. La verdad que estoy muy contento, un poquito nervioso si te soy sincero también”, dijo Villalobos durante su presentación en el programa de Telemundo.

“Yo cociné desde muy chiquito, desde los 12 años empecé a cocinar, pero si me preguntas hace cuánto no cocinabas, o sea yo soy el mejor amigo de los domicilios”, agregó.

Poco a poco, Sebastián ha cautivado a los jueces con su desempeño en la cocina cada semana, por lo que es considerado uno de los favoritos para llevarse la victoria.

¿SEBASTIÁN VILLALOBOS ES FAMILIA DE CARMEN VILLALOBOS?

La coincidencia del apellido entre el participante y la conductora de Top Chef VIP llamó a los seguidores del programa a preguntarse en redes sociales si tienen algún vínculo familiar, pues además comparten la nacionalidad colombiana.

“¿Eres hermano de Carmen Villalobos?”, le preguntaban a Sebastián durante una transmisión en vivo en Instagram.

“La verdad es que antes de cruzarnos en el proyecto de Top Chef VIP ya me hacían esa pregunta bastante seguido, pero ahora es como que de las preguntas más frecuentes. Pero no, no somos familia”, aclaró.