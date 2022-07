Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó. La actriz Carmen Villalobos oficializó que su relación con Sebastián Caicedo llegó a su final mediante un video en su cuenta de Instagram, en el que también da algunos detalles de lo que piensa al respecto, aunque dejó a sus fans con la duda de saber por qué terminaron, pues no quiso ahondar mucho en tal tema.

Por más que haya cuestiones por resolverse aún sobre el final de este matrimonio, es importante resaltar que ambos actores conformaron una de las relaciones más sólidas del espectáculo en Colombia, debido a que permanecieron muchísimo tiempo juntos como novios y, posteriormente, se casaron en un evento que dejó a muchos con la boca abierta.

Si eres un fanático de alguna de estas celebridades colombianas, no puedes dejar de leer esta nota completa, ya que en ella vamos a detallar más acerca del tiempo en el que estuvieron juntos, fortaleciendo una relación que finalmente no dio para más.

Carmen Villalobos Sebastián Caicedo se casarón en el año 2019 (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

CARMEN VILLALOBOS CONFIRMA EL FINAL DE SU MATRIMONIO

La actriz que participó en “Café con aroma de mujer”, Carmen Villalobos, dio a conocer que ya no se mantiene en una relación con su esposo Sebastián Caicedo debido a que, desde hace unos meses, ambos decidieron tomar caminos separados.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, fueron algunas de sus palabras.

La colombiana no dio mayores detalles sobre el final de su relación y aseguró que no volverá a dar declaraciones al respecto.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON JUNTOS CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO?

La respuesta directa acerca del tiempo en el que los dos artistas fueron pareja sería más de 13 años, pero es preciso señalar que existen dos etapas de la misma: cuando fueron novios y luego cuando se casaron.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron durante las grabaciones de “Niños ricos, pobres padres”, telenovela de 2009, y desde entonces empezaron a construir una historia de amor que sería de las más largas del espectáculo colombiano.

En el año 2018 los dos se comprometieron y al año siguiente, en el mes de octubre, se realizó la boda en Cartagena de Indias, en lo que fue un evento para quitarse el sombrero debido a toda la producción armada y al perfeccionismo de cada detalle.

Es decir, este año, la pareja iba a celebrar recién su tercer aniversario como esposos, pero esto ya no se dará luego de conocer que sí Se habían separado desde hace algunos meses.

