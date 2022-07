Hasta hace poco, las especulaciones de una posible ruptura entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo inundaban las redes sociales. Luego de que la actriz de “Hasta que la plata nos separe” celebre su cumpleaños sin su esposo y este no la saludara públicamente, las sospechas solamente aumentaron. Finalmente, ella decidió aclarar la situación y confirmó que han terminado su matrimonio.

Desde hace 13 años, los intérpretes colombianos iniciaron su relación. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2019 que celebraron su casamiento, aunque la pareja no duró tanto como tenían planeado.

En un principio, la actriz de “Sin senos sí hay paraíso” negó la ruptura y aseguró que ambos estaban enfocándose en sus carreras, las cuales los hacían estar separados por largos periodos de tiempo.

No obstante, sus seguidores ya presentían que algo andaba mal, pues dejaron de colgar fotografías juntos y de escribir comentarios en sus publicaciones de redes sociales. Además, el pasado 16 de julio, Sebastián Caicedo escribió una sospechosa descripción en la que hablaba de “caminos oscuros” y “solitarios”.

Carmen Villalobos y el también actor colombiano se casarón en el año 2019 (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

¿POR QUÉ EL MATRIMONIO DE CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO TERMINÓ?

Después de mucho tiempo negando la separación o manteniéndose en silencio, Carmen Villalobos utilizó sus redes sociales para confirmar que su matrimonio con Sebastián Caicedo había llegado a su fin. La actriz, quien cumplió 39 años hace unos días, contó que lo habían conversado y decidieron que era la mejor decisión.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos, sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí, frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya, hace un tiempo, Sebastián (Caicedo) y yo, tomamos la decisión de separarnos. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, explicó en el video que colgó la noche del 18 de julio.

Carmen Villalobos no quiso ahondar en muchos detalles, por lo que no sabemos las causas específicas de la separación, pero desde hace tiempo era evidente que había surgido un distanciamiento entre ambos.

“Me imagino que para muchos esto será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, agregó.

De la misma forma, pidió comprensión a sus seguidores y a los medios de comunicación, para poder procesar este evento. Además, afirmó que no hablará más del tema.

“Por respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. Les pido, por favor, que puedan entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia”, finalizó.