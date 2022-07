Desde hace un tiempo, Sebastián Caicedo había contado que se encontraba en un viaje espiritual. Antes de la confirmación de su separación de Carmen Villalobos, sus publicaciones despertaron sospechas de su distanciamiento. Ahora, muchas más cosas van a cambiar en la vida del actor colombiano.

Hace unos días, la actriz de “Hasta que la plata nos separe”, utilizó sus redes sociales para confirmar que ambos habían tomado la decisión de “tomar caminos diferentes”. Hasta el momento, no se conoce la causa de la ruptura.

Lo que sí sabemos es que las rutas que han tomado en realidad son distintas, por lo menos en lo que proyectan por medio de sus cuentas de Instagram. Mientras que Carmen parece estar pasando un buen momento y concentrándose en su carrera, Sebastián está viviendo un despertar espiritual.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO SEBASTIÁN CAICEDO TRAS SU SEPARACIÓN DE CARMEN VILLALOBOS?

Si observamos las publicaciones de Sebastián Caicedo, se muestra disfrutando de la naturaleza y grandes paseos por el campo. Durante las últimas semanas, se ha tomado tiempo para reflexionar, meditar y descubrir qué hará a partir de ahora.

Al parecer, este viaje espiritual le ha servido pues ahora asegura tener mucha más calma y sentido de seguridad.

“Inténtalo una y mil veces hasta lograrlo, ¡no importa cuánto cueste y cuánto te demores, ¡tu puedes hacerlo! Hoy fue la primera vez que esquié y al principio me costó, ¡pero creí en mí y lo logré!”, escribió en una de sus últimas publicaciones.

Durante una entrevista con la modelo Mar Saura, confesó estar cansado de preocuparse por lo superficial y que ahora le da más importancia a las pequeñas cosas de la vida.

“Ama tu alma, ama lo que has hecho, ama tu camino de vida, ama quien eres, ama tu prójimo, ama a quienes te rodean aunque a veces no los comprendas, ama todo lo que ha llegado a tu vida porque recuerda que no existen las casualidades, ama a quienes han cruzado por tu vida aunque te hayan causado dolor sin saberlo, tenían como misión dejarte mensajes y aprendizajes. Ama tus errores, ama los pequeños y los grandes milagros que ocurren a tu alrededor todos los días”, escribió cuando hizo una ruta en moto por su país natal.

Sebastián Caicedo de viaje en su moto por Colombia (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE SEBASTIÁN CAICEDO?

No todo es reflexión, pues a inicios de julio también estuvo trabajando en un video musical. Sebastián compartió que colaboró con Nicko Cadavid, Yelsid, Lui Gallego en la producción audiovisual de su sencillo “Me duele”. Él es uno de los actores protagonistas del clip, donde interpreta al villano.

Por el momento, está buscando otros proyectos que involucren su desempeño como actor, pero quiere que estos sean más satisfactorios para su nueva visión de la vida. De esta forma, hará lo que ama y será feliz mientras lo hace.

Hasta que este trabajo soñado llegue, también la pasa acompañado de su familia, amigos y mascotas.