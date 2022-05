Sebastián Caicedo, quien ha protagonizado telenovelas como “El tesoro”, compartió el pasado 28 de mayo una foto que acompañó con un texto en el que reflexionaba sobre su crecimiento personal. Ante ello, Carmen Villalobos, estrella de “Hasta que la plata nos separe” y esposa del actor, no pudo evitar comentar.

La publicación era una imagen de él mirando a la cámara en la que utilizaba una camiseta negra y unas pulseras para complementar el look. Sin embargo, lo más resaltante fue la descripción en Instagram.

“Un día entenderás que todo está en ti, en tu actitud, en tu manera de pensar, de sentir, de hablar y que todo lo de afuera es un fiel reflejo de lo de adentro, entonces cambiarás, dejarás de hacerle caso a los demás y empezarás a hacerle caso a tu corazón, comprenderás que el único ser que puede cambiar tu vida, eres TÚ”, escribió el actor de 40 años.

Además añadió que a partir de ese momento, la vida “se convertirá en un constante milagro” y estará llena de “armonía, paz y aceptación”. Aseguró que esa será la fórmula para poder ser feliz.

LA RESPUESTA DE CARMEN VILLALOBOS

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” vio la publicación que compartió su amado esposo Sebastián Caicedo y decidió responder a su reflexión.

“Tu felicidad (es) lo más importante”, escribió la actriz de 38 años.

Los usuarios vieron la respuesta de la actriz y utilizaron la oportunidad para expresar que extrañan las fotografías en las que se les ve juntos y preguntar el estado de su relación, ya que empezaron a correr rumores de una separación.

Sebastián Caicedo y la actriz comenzaron su romance en octubre de 2008 y después de 11 años de noviazgo llegaron al altar en 2019 (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿SIGUEN JUNTOS?

Recientemente, Carmen aclaró que su relación era más fuerte que nunca. Ante los cuestionamientos de la prensa por no compartir fotos juntos, contestó que fue una decisión que tomaron para separar la vida laboral de la personal. Por ello, la mayoría de sus publicaciones en redes sociales tienen que ver con los proyectos en los que participan.

“Decidimos descansar, de alguna manera, las redes sociales de la relación”, dijo a la prensa “Pero ahí estamos, él está en Bogotá en sus proyectos. Él está muy metido ahorita en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchévere y yo estoy a full con la novela que no me da tiempo de nada”.

Esto brinda un poco más de contexto sobre la publicación de Sebastián y calma a los seguidores preocupados de una posible ruptura.