Durante los últimos años, la actriz Carmen Villalobos ha construido una imagen positiva y alegre en sus cuentas de redes sociales, pero no deja de ser una persona con altos y bajos, días buenos y días malos, los cuales pueden llegar o irse de la nada.

La colombiana, quien protagoniza la nueva versión de “Hasta que la plata nos separe”, ha tenido unos momentos muy complicados la semana pasada y, a través de sus perfiles sociales, hizo catarsis para sacar el dolor y pesar que llevaba dentro de sí.

Es así que también se pudo conocer qué era lo que estaba atormentando a la artista de 38 años, pues ella misma contó absolutamente todo y que, sin dudas, pudo haberle pasado a cualquiera.

La actriz de 38 años participó en la telenovela "Café con aroma de mujer" (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

EL PEOR DÍA DE CARMEN VILLALOBOS

En sus historias de Instagram, la colombiana publicó unos videos de ella conversando delante de la cámara de celular, en los que se dejó en claro qué estaba ocurriéndole en ese momento.

Según lo que va relatando, ese día había estado grabando, como de costumbre, pero sus pensamientos estaban en otro lado, ya que sus tres perros estaban enfermos y su preocupación fue más que obvia.

“Uno de mis perritos, Capu, estuvo muy enfermito, muy enfermito. Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo (mis otros dos perritos) también se pusieron mal. Entonces hoy pasé un día difícil porque estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso, bueno en mil cosas más”, indicó Villalobos.

La actriz colombiana aparece en la imagen con Capu, uno de sus tres perritos (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿POR QUÉ DECIDIÓ CONTAR SUS PROBLEMAS?

Aunque no se ha acostumbrado a hablar de lo que internamente le hace sentir mal, Carmen Villalobos habló sobre lo que pasaba con sus perritos debido a que es consciente de que en la vida no todo el color de rosa y hay momentos en los que uno debe aprender a exteriorizar lo que puede aquejar en silencio.

“Les cuento esto porque es importante, uno a veces también expresar lo que uno siente, ya que si uno no dice lo que uno siente, pues las personas que uno tiene alrededor no son adivinas y no van a saber lo que uno está sintiendo y pasando”, añadió.