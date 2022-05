¿Qué pasó con la telenovela “Hasta que la plata nos separe”? La comedia romántica, protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, no ha logrado las cifras de audiencia esperada para el exigente Prime Time de Telemundo, que optó por cambiarla de horario en solo dos semanas. Su caso no es único, ¿sabes qué otros melodramas fueron removidos en Telemundo y Univision por no tener éxito?

La historia de Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos) y Rafael Méndez (Sebastián Martínez), dos personas de mundos opuestos que protagonizan un romance poco convencional, no ha logrado captar en la audiencia hispana, pese a la expectativa que había generado.

La producción se estrenó el 10 de mayo de 2022, en simultáneo en RCN Televisión y Telemundo, pero el 23 de mayo dejó de formar parte de la programación estelar de Telemundo. De esta manera, la producción corrió la misma suerte que otros melodramas mexicanos, colombianos y turcos que, por su baja audiencia, fueron cambiados de horario, de canal o dados de baja.

¿CUÁLES FUERON LAS TELENOVELAS QUE TELEMUNDO Y UNIVISION SACARON DE SU PRIME TIME?

A continuación, las telenovelas que no se pudieron sostener en el horario estelar de las cadenas estadounidenses Telemundo y Univision.

“Hasta que la plata nos separe”

La comedia romántica protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez promedió durante su estreno 753 mil televidentes, lo que representa una pérdida de medio millón de televidentes respecto al final del drama turco “Hercai: amor y venganza”, que consiguió 1,252,000 televidentes. Luego descendió hasta los 600 mil televidentes que es menos de la mitad de lo que lograba la producción otomana. Por ello, Telemundo ha decidido bajar su horario de las 9:00 PM a 1:00PM.

“Like la leyenda”

La telenovela juvenil del productor de Rebelde, Pedro Damián se estrenó el 14 de octubre de 2018 en Univisión, pero solo logró mantenerse una semana en el horario central de la cadena hispana. A partir del 22, la historia pasó a emitirse a la 1 p. m., hora del Este, y unos meses más tarde fue sacada del aire.

Estos son los actores que interpretarán a los personajes de 'Like, la leyenda' (Foto: Televisa)

“Doña Flor y sus dos maridos”

La historia, protagonizada por Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur, no logró mantenerse más de una semana en la franja horaria estelar Univision. Se estrenó con buen pie el 15 de abril de 2019, pero se desinfló de manera rápida. Así que bajó al horario de la una de la tarde (hora del Este de Estados Unidos), lo que generó malestar en sus seguidores.

“Parientes a la fuerza”

“Parientes a la fuerza“, el melodrama encarnizado por Guy Ecker y Bárbara de Regil, aterrizó en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana el 26 de octubre de 2021, pero no logró sostenerse. Pasó al mediodía y su privilegiado horario en la parrilla le fue dado a la telenovela turca “Hercai: amor y venganza”. que fue todo un éxito.

"Parientes a la fuerza" no logró la audiencia que se esperaba (Foto: Telemundo)

“Una casa para azul”

El drama turco protagonizado por la estrella infantil Beren Gokyildiz se estrenó el domingo 12 de septiembre de 2021 en Telemundo. Sin embargo, los números no fueron los esperados y solo se mantuvo cuatro semanas en el horario central. Pasó a verse de lunes a viernes a las 10:00 A.M., justo después del programa matutino “Hoy Día”.

“El Barón”

La superserie de Telemundo protagonizada por el actor mexicano Francisco Angelini y María Elisa, fue sacada del horario estelar tras no cumplir con las expectativas de la cadena en términos de audiencia. Se estrenó el 30 de enero de 2019, pero solo duró un mes en el horario estelar de Telemundo. Sus números estaban por debajo de los 800 mil televidentes; mientras que su competencia más directa, la telenovela de Univision “Amar a muerte”, sobrepasa el millón y medio.

“Rosario tijeras”

La historia protagonizada por Bárbara de Regil se estrenó el 27 de junio de 2017 a las 10:00 P.M., hora del Este, por Univision, en sustitución de “La piloto”. Un mes después, la ficción era trasladada a UniMas, la cadena hermana de Univision, porque no logró superar la barrera del millón de televidentes totales, cuando lo habitual en ese horario es que se ronden los dos millones de telespectadores.