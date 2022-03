En 2016 se estrenó a través de las pantallas de TV Azteca la producción “Rosario Tijeras”, una adaptación de la telenovela homónima de origen colombiano que a su vez está basada en el libro del mismo nombre, publicado por el escritor Jorge Franco en 1999.

La versión mexicana de la novela contó con tres temporadas, siendo la última emitida en el año 2019. El rostro principal de esta producción fue la famosa y controversial Bárbara de Regil, quien trabajó junto a un gran elenco de actores conformado por José María de Tavira, Hernán Mendoza, Christian Vázquez, entre otros.

Desde aquel diciembre de 2019, los fans de “Rosario Tijeras” guardaron las esperanzas de que se continuara el drama criminal, algo que podría concretarse. Recientemente, Bárbara compartió una serie de mensajes que han dado esperanzas a sus seguidores. Entérate de todo en las siguientes líneas.

Rosario (Bárbara de Regil) es una joven estudiante que por azares del destino se vuelve sicaria (Foto: TV Azteca)

¿BÁRBARA DE REGIL REGRESA A “ROSARIO TIJERAS”?

La también influencer contó a través de su cuenta de Instagram que está en negociaciones con Memo Cueva, productor de TV Azteca, para volver a encarnar a Rosario en la cuarta entrega del exitoso programa. Bárbara realizó una dinámica de preguntas y respuestas junto a Guillermo, donde dejaron entrever que están llegando a un acuerdo para hacer realidad el sueño de los fans.

“Yo también quiero Rosario Tijeras 4. Vamos a trabajar para que todas las partes queden contentas y se pueda hacer realidad”, redactó.

“ROSARIO TIJERAS” 4 NO ESTABA PLANEADO

Flor Rubio, presentadora de “Venga la Alegría” en “Fórmula Espectacular”, reveló que no se había planeado hacer una cuarta temporada; razón por la que el contrato de exclusividad de la protagonista fue anulado.

“Hasta donde yo sabía, no hay secuela de Rosario Tijeras; o al menos esa fue la idea cuando terminaron la última temporada [...] De hecho, por esa razón se libera el contrato de Bárbara de Regil y ella se va a trabajar a Telemundo”, expresó Rubio.

Lo cierto es que meses atrás De Regil compartió unas imágenes junto a al ejecutivo de Azteca con la leyenda “¿Qué tal caería Rosario Tijeras 4?”, lo que podría confirmar que la producción está en la puerta del horno.

¿A BÁRBARA DE REGIL LE MOLESTA QUE LA RECUERDEN POR SU ROL EN LA NOVELA?

Durante una entrevista con el programa “Sale el Sol”, donde habló sobre su trabajo como actriz, Bárbara reveló que no le molesta que el público la recuerde por su trabajo en “Rosario Tijeras”, pues no siente que se haya quedado encasillada en ese personaje:

“No, la verdad que no, abrí mi gama, no me importa, si hay algunos que el ejercicio y Bárbara y es que Bárbara es mamá, Bárbara es actriz, yo soy una mujer que abre las puertas para todo y me gusta aprender de todo y ser de todo”.