Bárbara de Regil es una de las actrices más famosas de México, reconocida por debutar en la televisión con la telenovela “Bajo el alma”. Su segunda participación fue la más importante para su carrera, convirtiéndose en Rosario, una joven estudiante que se convierte en un sicaria de León El Guero para vengarse por su pasado.

Además, en los últimos meses y debido a la cuarentena que provocó la pandemia del COVID-19, la actriz también se ha convertido en blanco de numerosos memes en latinoamérica, todo esto gracias a que decidió compartir sus rutinas de ejercicios en Instagram y otras redes sociales con una actitud rebosante de alegría.

Sin embargo, Bárbara continúa su paso para convertirse en una influencer fitness mientras sigue demostrando que a pesar de las adversidades para ella lo más importante es su salud y la familia. De esto último mucho se ha comentado, en especial porque algunos cuestionan que la actriz tomara la decisión de ser madre a los 16 años, cuando era menor de edad.

¿Por qué tomó esta polémica decisión? La misma Bárbara de Regil respondió esta pregunta al narrar su experiencia, los motivos por qué hizo esto a tan corta edad y cómo es que vive con su hija que muchos las han comparado como hermanas.

LA HISTORIA DE BÁRBARA DE REGIL

Aunque Bárbara siempre irradia energía y felicidad sin precedentes, su vida no ha sido tan fácil como muchos imaginan. Su pasado esconde momentos muy dolorosos, soledad e incluso desnutrición que la acompañaron por muchos años. La separación de sus padres a los 11 años y traer a su hija al mundo a los 16 fueron dos duras realidades que marcaron su historia.

Bárbara habló con el programa Venga la Alegría donde reveló que desde que tenía 15 años quería y sentía la necesidad de ser madre. “Me sentí muy sola. Justo entonces mi mamá tuvo cáncer. Mi vida no estaba siendo fácil en absoluto. Y pensé “con un bebé estaré en compañía” y me imaginé en la esquina de mi cama con un bebé", recuerda.

Finalmente, logra quedar embarazada a los 16 años, y esto representó una ilusión para ella y le dieron razones para vivir. “Cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que quería. Pero estaba muy preocupada porque tenía anemia, no fue un embarazo fácil," comentó en el programa.

Su madre le pidió que fuera a vivir con ella, ya que después del divorcio de sus padres, la actriz se fue con su padre. Fueron años muy duros para ella, pero finalmente decidió tomar el camino de cuidarse a sí misma para traer a su hija de la mejor manera.

“Mi mamá sí, me ayudó muchísimo… mi papá también aunque me dejó de hablar un tiempo porque yo creo que se sintió culpable”. Poco tiempo después su padre y ella retomaron la comunicación y todo fluyó de la mejor manera.

Durante todo el embarazo, su novio y el padre de su hija la acompañaban. Sin embargo, días antes de dar a luz, recibió noticias devastadoras. “Una semana antes de tenerlo, decidió irse con una amiga mía. Todo salió muy feo. Yo sufri mucho. Estaba en el hospital con contracciones y al mismo tiempo llorando de rabia", confiesa.

Los años posteriores no fueron mejores. Tuvo que abandonar la escuela para mantener a su hija, estaba peleando con todos, ella fumó y se abandonó. Definitivamente, una historia muy diferente a la que cualquiera podría imaginar, porque el artista pudo recuperarse y salir adelante por su bien y el de su hija.

Hoy en día, su hija Mar de Regil tiene 16 años, la misma edad cuando su madre salió embarazada, pero las circunstancias son muy distintas. Ambas consideran a Fernando, el actual esposo de Bárbara, como el verdadero padre de Mar, ya que él las ha apoyado durante muchos años.

Por su parte, Bárbara ha confesado en más de una ocasión que le gustaría tener un segundo bebé con Fernando, todo con tal de compartir de nuevo la dicha con su nueva familia. Además, asegura que le ha dado todo el amor y seguridad a Mar para que no tenga que desear tener un bebé a corta edad.

VIDEO RECOMENDADO

“El final del paraíso”: ¿podría tener otra temporada en Netflix?