“Rosario Tijeras”, la adaptación de la serie colombiana homónima del 2010 protagonizada por María Fernanda Yepes​ y a su vez está basada en el libro del escritor Jorge Franco, se estrenó con mucho éxito en octubre de 2016 y se centró en la historia de una joven estudiante que por circunstancia de la vida se vio obligada a entrar un mundo de violencia y capos criminales para poder vengarse de quienes les hicieron daño y proteger a su familia.

La telenovela mexicana producida por Sony Pictures Television y Teleset para TV Azteca emitió su segunda entrega entre agosto y diciembre de 2018. En esos episodios, Rosario se separa del amor de su vida mientras escapa de sus enemigos, y para reunirse con él, enfrenta al peligro que la acecha en cada rincón.

Mientras que, en la tercera temporada de “Rosario Tijeras”, que contó con 43 capítulos que se filmaron desde el 12 de enero hasta el 24 de junio de 2019, Rosario se ve obligada a trabajar con la policía para capturar al Ángel tras el secuestro de su hija de cinco años, Ruby.

¿”ROSARIO TIJERAS” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Aunque la tercera entrega de esta ficción finalizó el 14 de diciembre de 2019 está disponible en Netflix recién desde el viernes 15 de mayo. Esto provocó que algunos fans de la serie albergarán la esperanza de una cuarta temporada.

Sin embargo, tal como se anunció en ese momento, la tercera fue la última entrega de “Rosario Tijeras”, es decir, no habrán más episodios de la narcoserie protagonizada por Bárbara de Regil.

Sobre el final de la ficción la actriz mexicana dijo a ‘El Universal’: “Me siento como con muchas emociones, cuando terminé el proyecto no me sentí mal de despedirme de Rosario porque creo que la vida te da y te quita y hay que disfrutarlo cuando lo tienes”.

En conversación con ‘El sol de México’ habló de la evolución de su personaje a lo largo de estas tres temporadas. Para la tercera entrega “ya no es una niña indefensa que a pesar de ser fuerte, todavía era presa de muchos depredadores, como su jefe, con el que se besuquea varias veces, ahora ya no, es una mujer más madura que entregará su corazón a un solo hombre y defenderá con uñas y dientes a su hija que será secuestrada por gente que quiere dañar a Rosario en venganza de sus actos en el pasado”.

Además, reveló que existieron algunos factores que contribuyeron a los cambios. “En la primera temporada que se grabó en el Cerro del Chiquihuite subí cinco kilos y me veía más niña, más llenita, en parte fue porque el papel lo requería y además, allá sólo había tortas, tamales y gorditas, era muy complicado conseguir ensaladas o cosas así, ahora es una Rosario más atlética y madura, se ve en pantalla”, declaró.

Respecto a los detractores que señalan que “Rosario Tijeras” incita la violencia, Bárbara de Regil dijo: “Me parece que la violencia nace y crece en la mente de cada quién, no podemos convertir algo en lo que no es, Rosario Tijeras sólo es entretenimiento y no una guía para cometer delitos”.

