“El señor de los cielos” estrenó su primer capítulo el 13 de abril de 2013 y hoy siete años después se ha convertido en una de las narcoseries más exitosas de la ultima década. La serie original de Telemundo lanzó a la fama a Rafael Amaya y Fernanda Castillo.

La historia escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, basada en una idea original de Andrés López, que cuenta las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, cuyo nombre se cambió por “Aurelio Casillas” en la telenovela.

A lo largo de las siete temporadas de la serie, conocido en inglés como “The Lord of the Skies”, se han sumado, y partido, muchos personajes que han sido de vital importancia para contar al detalle la historia del narcotraficante más famoso de México, Carmen Villalobos, Ximena Herrera y Sabrina Seara son algunas de las actrices que pasaron por los set de grabación de la serie.

En una entrevista con la revista People, la actriz venezolana ha contado algunas de las anécdotas que se ha vivido a lo largo de los dos años que fue parte de “El señor de los cielos”.

¿QUÉ DIJO SABRINA SEARA SOBRE SU PASO POR EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

La actriz venezolana nunca podrá olvidar su primer día de grabación en la superserie ya que le tocó grabar una escena de lo más subida de tono. “Yo no conocía a Rafael Amaya, nunca en mi vida lo había visto, y la primera vez que lo conocí fue literalmente en el set de una de las escenas más fuertes del principio de mi personaje cuando tenemos este famoso trío. Lo conocí ahí. Era mi primera escena, mi primer llamado, yo era nueva, me probaron, me pusieron una prueba de fuego para entrar. Yo creo que lo hicieron a propósito para ver si era capaz (risas). Y bueno aparentemente bien porque me quedé mucho tiempo más”.

¿QUÉ DIJO CARMEN VILLALOBOS SOBRE SU PASO POR EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

Carmen Villalobos, que protagonizó las tres primeras temporadas en la piel de ‘Leo’, aún conserva una cicatriz en la rodilla de las incontables escenas de acción que tuvo que hacer.

“Hay demasiadas anécdotas. Fueron 3 años, 3 temporadas. Siempre recordaré mis escenas de acción. Soy muy arriesgada y me gusta hacer esas escenas a mí, sin usar doble. Aún conservo una cicatriz en la rodilla por una de esas escenas fuertes donde el personaje tenía que desenvolverse perfectamente en su rol como agente de la DEA. Fue tanta la entrega que terminé con una herida en la pierna”, rememora la hoy protagonista de El final del paraíso.

