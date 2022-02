Carolina Ramírez ha tenido destacadas participaciones en diferentes producciones televisivas, pero, sin duda, la más importante, al menos para sus fans, es su papel de Yeimy Montoya en “La reina del flow”, personaje que le ha dado reconocimiento internacional pero que, al parecer, la intérprete colombiana desea dejarlo en el pasado.

Con su llegada a Netflix, “La reina del flow” no solo ha logrado posicionarse entre las ficciones más vistas en la plataforma de streaming, sino que ha podido traspasar fronteras, lo que les ha permitido a sus protagonistas cosechar fanáticos alrededor del mundo. Carolina Ramírez ha sido una de ellas. No obstante, tras el final de la ficción, la actriz ya tiene nuevos proyectos por lo que ya ha comenzado a distanciarse de Yeimy Montoya. El primer paso que dio fue cambiar de look.

EL CAMBIO DE LOOK DE CAROLINA RAMÍREZ

Carolina Ramírez, que ha confesado amar el personaje de Yeimy y hasta ahora lo sigue recordando con todo su corazón, ahora tiene otro papel entre manos: se trata de un personaje que interpretará para una película llamada “Unicornio”. Aún se desconoce de qué se trata el film, pero por lo visto la intérprete le dará vida a una mujer de nombre Amanda, cuya apariencia es totalmente diferente a la de su anterior trabajo.

Carolina Ramírez cambió de look para su nuevo proyecto (Foto: Carolina Ramírez)

La actriz dejó Buenos Aires, lugar donde decidió vivir con su esposo desde hace algún tiempo, para mudarse a México, pues en Ciudad de México será la filmación de la película. Allí, además de comenzar a prepararse para las grabaciones, Ramírez tuvo que realizarse un notable cambio de look. Atrás quedó el pelo largo y castaño de “La reina del flow”, pues Amanda tiene el pelo oscuro y por los hombros.

Eso sí, por el momento Carolina Ramírez no dio más información sobre lo que vendrá, solo confirmó que será parte de este proyecto y la apariencia de su nuevo personaje. Incluso, días antes la actriz ya había compartido un corto video en Instagram en el que mostró su nuevo y drástico cambio de look.

En el clip, la actriz caleña posó frente al lente de la cámara mientras lucía una blusa de color rojo intenso, mismo tono que utilizó em sus labios. Además, se mostró maquillada, con los ojos delineados de color negro, las cejas perfiladas y las pestañas largas. Una apariencia que hacía más profunda su mirada y, evidentemente, mucho más atractiva.

“Look de 48 horas. (Publico para inmortalizar) Porque todo es efímero…(próximamente ‘Amanda’ tomará su lugar @unicornio_film) Gracias a @jepalenci y a @sean_derbees por su increíble maquillaje y peinado (corte), pero más por su energía”, fue la descripción de acompañó su publicación en Instagram.