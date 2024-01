“Cásate con mi esposo” (“Nae Nampyeongwa Gyeolhonhaejwo” en su idioma original y “Marry My Husband” en inglés) es una serie surcoreana de tvN y Amazon Prime Video que se basa en la novela homónima de Sungsojak y narra la historia de Kang Ji-won, quien además de luchar contra el cáncer, lidia con la traición de su marido y su única amiga. No obstante, tiene una segunda oportunidad para arreglar las cosas.

El drama de venganza, que cuenta con la dirección de Park Won-kook y un guion de Shin Yoo-dam, tiene 16 episodios que se emiten desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero de 2024 en el canal coreano y en la plataforma de streaming antes mencionada.

Park Min-young, Na In-woo, Lee Yi-kyung, Song Ha-yoon, Lee Ki-kwang, Gong Min-jung, Choi Gyu-ri, Kim Joong-hee, Ha Do-kwon, Jung Jae-sung, Moon Sung-keun, Jung Kyung-soon, Jung Seok-yong, Cho Jin-se, Moon Soo-young y Bae Geu-rin conforman el elenco de “Cásate con mi esposo”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CÁSATE CON MI ESPOSO”

1. Park Min-young como Kang Ji-won

Park Min-young, actriz y modelo surcoreana que ha formado parte de decenas de producciones y ha ganado más de 20 premios asiáticos, asume el rol de Kang Ji-won, una mujer lucha contra un cáncer mientras tiene problemas en su matrimonio, lidia con unos suegros negligentes y una complicada vida laboral.

Tras descubrir que su mejor amiga es la amante de su esposo y que están haciendo planes con el dinero que cobrarán cuando ella muere, termina siendo asesinada, pero despierta en el año 2013.

Park Min-young interpreta a Kang Ji-won, una mujer con cáncer terminal, en la serie surcoreana ""Cásate con mi esposo" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Lee Yi-kyung como Park Min-hwan

Lee Yi-kyung, actor coreano que fue parte de “Heartstrings”, “Nine: Nine Time Travels”, “My Love from the Star”, “Go Back Couple”, “Suits”, “Royal Secret Agent” y “My Dearest”, interpreta a Park Min-hwan, el esposo de Ji-won antes de su regreso que es el subdirector del equipo de marketing de U&K Food.

Park Min-hwan (Lee Yi-kyung) sorprendido por el cambio de Kang Ji-won en la serie coreana "Cásate con mi esposo" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Song Ha-yoon como Jung Soo-min

Song Ha-yoon, que apareció en series como “Sweden Laundry”, “My Daughter, Geum Sa-wol”, “Fight for My Way”, “Devilish Charm” y “Cásate con mi esposo”, encarna el papel de Jung Soo-min en “Cásate con mi esposo”. Se trata de la única y mejor amiga de Ji-won que tiene una aventura con su marido. También es parte del equipo de marketing de U&K Food.

Song Ha-yoon como Jung Soo-min, la mejor amiga de Ji-won, en la serie surcoreana "Cásate con mi esposo" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Na In-woo como Yoo Ji-hyuk

Na In-woo, actor que participó en “My Love Eun Dong”, “Cinderella with Four Knights”, “Mr. Queen”, “At A Distance Spring Is Green” y “Cleaning Up”, da vida a Yoo Ji-hyuk, gerente de marketing de U&K Food que está enamorado de Kang Ji-won y la ayuda en su venganza.

Na In-woo asume el rol de Yoo Ji-hyuk, gerente de marketing de U&K Food, en la serie surcoreana "Cásate con mi esposo" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Lee Ki-kwang como Baek Eun-ho

Lee Ki-kwang, cantante, bailarín y actor surcoreano que es miembro de la banda Highlight, asume el papel de Baek Eun-ho, un chef guapo y popular que fue compañero de secundaria de Ji-won.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cásate con mi esposo”:

Gong Min-jung como Yang Joo-ran

Choi Gyu-ri como Yoo Hee-yeon

Kim Joong-hee como Kim Kyung-wook

Ha Do-kwon como Lee Seok-joon

Jung Jae-sung como Wang Heung-in

Moon Sung-keun como Yoo Han-il

Jung Kyung-soon como Kim Ja-ok

Jung Seok-yong como Kang Hyun-mo

Cho Jin-se como Cho Dong-seok

Moon Soo-young como Kim Shin-woo

Bae Geu-rin como Ha Ye-ji