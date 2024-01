La serie coreana “Cásate con mi esposo” (en inglés: “Marry My Husband”) es uno de los estrenos más llamativos de Amazon Prime Video en enero del 2024 y, por si no lo sabes, se basa en una novela web de Sung So-jak que se popularizó como un webtoon (cómic digital) de Studio Lico. ¿Te gustaría revisar este material original? Pues, a continuación, te cuento dónde y cómo leer el webtoon en el que se basa el espectáculo.

Vale precisar que esta adaptación televisiva está dirigida por Park Won-gook y escrita por Shin Yoo-dam. Además, se ha programado para desarrollarse a lo largo de 16 episodios, entre el drama, la fantasía y el romance.

En el elenco, destacan famosas estrellas surcoreanas, tales como Park Min-young, Na In-woo, Lee Yi-kyung, Song Ha-yoon, Lee Gi-kwang, Gong Min-jung, entre otras.

Todas juntas narran la historia de Ji-won, una mujer que murió de una manera terriblemente injusta a causa de la violencia de su marido, que la engañaba con su mejor amiga.

No obstante, se produce un milagro y Ji-won despierta 10 años en el pasado, cuando todavía no se había casado. Entonces, pone en marcha su plan de venganza. ¡Y ahora no parará hasta lograr que sea su mejor amiga la que se case con su marido!

¿DÓNDE Y CÓMO LEER EL WEBTOON “CÁSATE CON MI ESPOSO”?

El cómic digital de “Cásate con mi esposo” está disponible en el portal Webtoon, donde puedes leerlo en español, inglés o cualquiera de los idiomas que ofrece el sitio web.

Este también cuenta con una aplicación gratuita que puedes descargar a través de Google Play o la App Store, con el fin de tener la obra al alcance de tus manos, en tus dispositivos móviles.

Y, por si aún no te has convencido de revisar este material original, quizá lo hagas después de apreciar su interesante adelanto.

¿CÓMO VER LA SERIE “CÁSATE CON MI ESPOSO”?

Como ya lo mencioné previamente, “Cásate con mi esposo” es una serie televisiva disponible en Amazon Prime Video. Por ello, para ver sus capítulos, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming.

Episodios de la serie en Amazon Prime Video:

Episodio 1. Ji-won creía que Su-min siempre sería su amiga hasta que descubrió que era la amante de su esposo. Ji-won, que padece de cáncer terminal, los descubre en la cama hablando sobre el seguro que cobrarán cuando ella muera. Termina siendo asesinada y sin poder vivir los pocos días que le quedaban de vida, pero, de repente, se despierta en el año 2013.

Cabe resaltar que la primera temporada se completa hasta llegar a los 16 capítulos.

El póster oficial de "Marry My Husband", la serie de Amazon Prime Video que se desarrolla a lo largo de 16 episodios (Foto: DK E&M)

