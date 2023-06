¿Quién es quién en la temporada 2 de “El juego del calamar”? Netflix anunció que muy pronto se estrenarán los nuevos episodios de la exitosa serie, trayendo consigo grandes revelaciones y un variado elenco en el que destacan nuevos rostros. ¿Te gustaría conocerlos? En esta nota, Mag te presenta la lista completa de actores y personajes de “Squid Game 2”.

Como sabemos, debido a la naturaleza de la trama, gran parte del reparto principal se despidió de las pantallas en la primera entrega del programa. Sin embargo, tras el final abierto que nos dejó el capítulo 9, parece que todo está listo para darle la bienvenida a otros jugadores.

Por supuesto, Lee Jung-jae lidera nuevamente al grupo de intérpretes. A él lo acompañan diversas estrellas de Corea del Sur, con mucha experiencia en proyectos audiovisuales de su país de origen.

El elenco de "El juego del calamar 2" durante la lectura del guion de los nuevos capítulos (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Los actores que regresan a “Squid Game”:

1. Lee Jung-jae como Seong Gi-hun

Empezamos esta guía de reparto (cast guide) con Seong Gi-hun, el protagonista de la historia. En la primera temporada de la serie de Netflix, lo conocimos como un chofer divorciado que participa en el juego para saldar sus deudas. Ahora, está decidido a terminar con esta terrible competencia de una vez por todas.

El actor que lo interpreta es Lee Jung-jae, quien también ha trabajado en “Hunt”, “The Housemaid” y “New World”.

Lee Jung-jae es Seong Gi-hun, el protagonista de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

2. Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho

Hwang Jun-ho fue presentado como un oficial de policía que se cuela en el juego disfrazado de guardia para encontrar a su hermano desaparecido. La estrella que le da vida al personaje es Wi Ha-joon, famoso por las producciones “Bad and Crazy”, “Las hermanas” y “Midnight”.

Hwang Jun-ho es un oficial de la policía surcoreana interpretado por Wi Ha-Joon (Foto: Netflix)

3. Gong Yoo como el reclutador

Gong Yoo se pone en la piel de un vendedor que recluta participantes para el juego.

4. Lee Byung-hun como Hwang In-ho

Hwang In-ho es The Front Man, el líder supervisor del juego.

Los nuevos actores de la temporada 2 de “Squid Game”:

5. Yim Si-wan

Este cantante, actor y presentador surcoreano también es conocido como Siwan y es uno de los integrantes del grupo ZE:A. Ha sido parte de los proyectos “El amor es la meta”, “Vida incompleta” y “Extraños del Infierno”.

El actor Yim Si-Wan es parte del elenco de "El juego del calamar 2" (Foto: Netflix)

6. Park Sung-hoon

Park Sung-hoon es una joven estrella coreana que previamente ha trabajado en “La gloria”, “Psychopath Diary” y “Hacia el círculo”.

El actor Park Sung-Hoon es parte del elenco de "El juego del calamar 2" (Foto: Netflix)

7. Yang Dong Geun (YDG)

Este galardonado actor y rapero surcoreano ha aparecido en una variedad de series de televisión y películas, como “Ruler of Your Own World”, “Nonstop” y “Guerrero del viento”.

El actor Yang Dong-Geun es parte del elenco de "El juego del calamar 2" (Foto: Netflix)

8. Kang Ha-neul

Actor y modelo que ha participado en “Cuando la camelia florece”, “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” y otras producciones.

El actor Kang Ha-Neul es parte del elenco de "El juego del calamar 2" (Foto: Netflix)

9. Kang Ae-shim

Kang Ae-shim es una veterana actriz coreana. En su filmografía, destacan los títulos: “A Bedsore”, “No, gracias 2″ y “Another Way”.

10. Park Gyu-young

Park Gyu-young es la estrella de “Sweet Home”, “It’s Okay to Not Be Okay” y “Dali and Cocky Prince” de Netflix.

11. Jo Yu-ri

Jo Yu-ri es la ex integrante del grupo femenino surcoreano-japonés Iz*One.

12. Lee David

Este intérprete apareció en “The Fortress”, la película de Hwang Dong-hyuk (el creador de “El juego del calamar”).

13. Lee Jin-wook

Actor surcoreano de los proyectos “Bulgasal”, “Dulce hogar” y “Voice”.

14. Choi Seung-hyun

El cantante ha trabajado como actor en “Tazza: The Hidden Card” y “Commitment”.

15. Roh Jae-won

Roh Jae-won es un intérprete que ha participado en “Missing Yoon” y “Ditto”.

16. Won Ji-an

Entre los proyectos previos del actor, destacan “D. P.: El cazadesertores”.

Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ha-neul, Lee David, Lee Jin-wook, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won y Won Ji-an son parte del elenco de "El juego del calamar 2" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La primera temporada de “El juego del calamar” está disponible en Netflix. Puedes disfrutar de todos los capítulos de esta entrega de la serie coreana solo con tu suscripción al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

Recuerda que puedes encontrar más notas sobre series, películas y el mundo del entretenimiento en mi perfil. Solo debes entrar a mag.elcomercio.pe/autor/carla-ocana. ¡Gracias por visitarnos hoy!