El final de la primera temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés) dejó el camino preparado para una segunda entrega, que ya fue confirmada por el creador Hwang Dong-hyuk, pero ¿sabias que el desenlace de la exitosa serie de Netflix pudo ser completamente diferente?

A pesar de ganar la última prueba y recibir su gran premio, Gi‑hun no tiene mucho que celebrar, entre otras cosas porque encuentra a su madre muerta. No obstante, un año después descubre que Oh Il-Nam continúa vivo, pero en agonía y que siempre estuvo detrás del juego, como fundador y principal benefactor de la masacre.

Después cuestionar los motivos del anciano y verlo morir, Gi‑hun finalmente decide utilizar el dinero que ganó: le deja una gran cantidad a la madre de Sang‑Woo, a cambio de que se encargue del cuidado del hermano menor de Sae‑byeok, y compra un pasaje de avión para visitar a su hija en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando se dirigía al aeropuerto ve al hombre que lo reclutó al comienzo de “El juego del calmar” e intenta alcanzarlo, pero solo consigue una tarjeta con un número, al que llama para obtener información. Del otro lado Le advierten que debe subir al avión si quiere vivir, pero Gi‑hun, ahora con el cabello teñido de rojo, cuelga y se da media vuelta, al parecer dispuesto a descubrir a los responsables de la sádica competencia.

Gi-hun antes de enfrentarse a Sang‑Woo en la última prueba de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

EL FINAL ALTERNATIVO DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

En una entrevista para Entertainment Weekly, Hwang Dong-hyuk reveló que el equipo de redacción habló de si Gi-hun debería subir al avión o dar la vuelta. “De hecho, luchamos entre dos escenarios diferentes para el final. Había uno, el otro final alternativo, en el que Gi-hun se subía al avión y se marchaba. Y luego, por supuesto, estaba el otro en el que daba la vuelta y caminaba hacia la cámara”, contó.

“Constantemente nos preguntábamos, ¿es realmente correcto que Gi-hun tome la decisión de irse y ver a su familia, para perseguir su propia felicidad? ¿Es esa la manera correcta para que nosotros realmente propongamos la pregunta o el mensaje que queríamos transmitir a través de la serie?”

Aunque el final alternativo de “El juego del calamar” habría sido un desenlace “más feliz” para el personaje, no hubiera dejado a todos los espectadores preguntándose por una nueva tanda de episodios.

“Llegamos a la conclusión de que la pregunta que queríamos proponer no se puede hacer si se subía al avión”, explicó Hwang. “La pregunta que queremos responder es ‘¿por qué el mundo ha llegado a lo que es ahora?’ y solo se puede responder o solo se puede proponer si Gi-hun se da la vuelta y caminó hacia la cámara. Así es como terminamos con eso. terminando en el final”.