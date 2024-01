Na In-woo está consolidándose como una destacada figura en la escena del entretenimiento surcoreano y ha capturado la atención internacional con su participación en diversas series coreanas. Su más reciente papel en el popular k-drama de Amazon Prime Video, “Cásate con mi esposo” (“Marry My Husband” en inglés), lo ha catapultado aún más a la fama. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este talentoso histrión.

En el dorama de Amazon Prime Video, Na In-woo interpreta a Yoo Ji-hyuk, el gerente de marketing de U&K Food. Su personaje despierta el interés del público al convertirse en la pieza clave en la venganza de Kang Ji-won, el protagonista de la serie.

1. ¿QUIÉN ES NA IN-WOO?

Na In-woo es una estrella en ascenso en la escena del entretenimiento surcoreano. Este talentoso actor ha dejado huella en dramas notables como “Mr. Queen” y “River Where the Moon Rises”. Recientemente, ha cautivado al público con su rol principal en ‘Cásate con mi esposo’.

Su cambio de nombre artístico en 2019, de Na Jong-chan a Na In-woo, marca no solo una transformación en su carrera, sino también un capítulo emocionante en la evolución de este talentoso artista.

2. DATOS DE NA IN-WOO

Nombre de nacimiento: Na Jong-chan

Nombre artístico:

Cumpleaños: 17 de septiembre

Año de nacimiento: 1994

Lugar de nacimiento: Gwangju, Corea del Sur

3. LOS INICIOS DE NA IN-WOO EN LA ACTUACIÓN

Los inicios de Na In-woo en la actuación son verdaderamente dignos de destacar. En 2013, hizo su debut en el mundo del espectáculo a través del musical “Bachelor’s Vegetal Store”, marcando el inicio de una prometedora carrera.

Su incursión en el drama televisivo comenzó en 2015 con “Shine or Go Crazy”, seguido por el drama My Mom. Este último le valió una merecida nominación en los MBC Drama Awards 2015 en la categoría de Mejor Actor Revelación. Desde entonces, Na In-woo ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la actuación surcoreana

4. EL PRIMER PAPEL PROTAGÓNICO DE NA IN-WOO

El primer papel protagónico de Na In-woo fue un verdadero desafío que asumió con gracia y talento. En marzo de 2021, se unió al drama histórico de KBS2, “River Where the Moon Rises”, tomando el papel principal a partir del sexto episodio.

Este fue un reemplazo de último minuto, ya que asumió el personaje que originalmente interpretaba Ji Soo, quien fue retirado de la serie debido a acusaciones de intimidación. A pesar de las circunstancias difíciles, la actuación de Na y su química con la actriz principal Kim So-hyun fueron muy elogiadas por la audiencia

