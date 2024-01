Una mujer con cáncer terminal descubre que el hombre que ama y su mejor amiga son amantes, quienes al ser descubiertos no dudan en matarla; sin embargo, ella logra retroceder una década en el tiempo antes de su asesinato con el fin de cobrar venganza, esta es la historia de Kang Ji-won en “Cásate con mi esposo”, la serie surcoreana que aterrizó en Amazon Prime Video el 1 de enero de 2024. Debido a que el papel de la protagonista impacta a todos, te contamos quién es la actriz que le da vida: Park Min-young, quien tuvo que bajar 37 kilos para interpretar el rol principal.

Cabe señalar que esta ficción se basa en la novela homónima de Sungsojak, tiene en total 16 episodios que se emiten dos por cada semana; por lo tanto, llegará a su fin el 20 de febrero, tanto en el canal tvN y la plataforma de streaming.

La serie de Amazon Prime Video está basada en una novela web, cuya popularidad le hizo ganarse una adaptación en la televisión. La temporada 1 cuenta con 16 episodios (Foto: Amazon DK E&M)

1. DATOS PERSONALES DE PARK MIN-YOUNG

Nombre completo: Park Min-young

Park Min-young Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 5 de marzo

5 de marzo Año de nacimiento: 1986

1986 Edad: 37 años

37 años Instagram: @rachel_mypark

@rachel_mypark YouTube: @Just Parkminyoung

2. ¿QUIÉN ES PARK MIN-YOUNG?

Park Min-young es una popular actriz y modelo surcoreana que ha formado parte de decenas de producciones y haber ganado más de 20 premios asiáticos.

"Cuida las balas de calor", escribió el 7 de agosto de 2023 (Foto: Park Min-young / Instagram)

3. ESTUDIÓ ACTUACIÓN

Como se dio cuenta que lo suyo era la actuación, decidió estudiar en el departamento de Teatro y Cine de la Universidad Dongguk, del cual se graduó en 2013.

4. DEBUT ACTORAL Y CARRERA

En 2006, debutó en la serie “High Kick!”, su papel como la estudiante Kang Yoo-mi le valió buenas críticas. Posteriormente fue convocada para las series: “I am Sam” (2007), “Sungkyunkwan Scandal” (2010), “City Hunter” (2011), “Remember” (2015-2016), “What’s Wrong With Secretary Kim?” (2018), “Las inclemencias del amor” (2022) entre otras. Asimismo, actuó para la película “Cat: Two Eyes That See Death” (2011).

Sin lugar a duda, a la actriz le gusta la cámara (Foto: Park Min-young / Instagram)

5. HA FORMADO PARTE DE ALGUNOS PROGRAMAS TELEVISIVOS

Park Min-young también ha formado parte de programas televisivos. Así tenemos: “Entertainment Relay” (2015) como invitada, “My Ear’s Candy” (2017) como miembro, “To Be World Klass” (2019) como presentadora, “Busted! (The Culprit is You)” (2018-2021) nuevamente como miembro y “2019 Golden Disc Awards” otra como presentadora.

6. APARICIÓN EN VIDEOCLIPS

La actriz también ha aparecido en tres videos musicales: “Don’t Say Goodbye” de Kim Young Jin en 2007, “Haru Haru” de Big Bang en 2008 y “Love Story” de Gavy NJ en 2009.

7. CARRERA COMO MODELO

Ella también brilla como modelo y ha sido portada de reconocidas revistas como VOGUE Taiwan, Cosmopolitan Korea, Esquire o ELLE Korea, por citar algunas.

8. LABOR ALTRUISTA

Par Min-young también es conocida por su labor altruista, pues en 2019 donó a nombre de sus fans “My beans” un monto de 5.017.500 wones (aproximadamente US$4.451) al grupo de protección animal “KARA”.

En 2022, donó 100 millones de wones (aproximadamente US$ 82.175) al Hope Bridge National Disaster Relief Association para apoyar a las víctimas del incendio forestal en Gangwon y Gyeongsangbuk-do.

"Creo que necesito proteger la tierra", posteó el junio de 2022 (Foto: Park Min-young / Instagram)

9. ¿PAR MIN-YOUNG TIENE PAREJA?

Se desconoce si actualmente tiene pareja, pero en el pasado estuvo saliendo con Kim Hye-seong, su compañero de reparto de “High Kick!” dando vida a Lee Min-ho, pero su romance duró poco.

10. SU IMAGEN ÚBLICA DECAYÓ POR UN TIEMPO

En 2022, un romance le trajo problemas. Resulta que su entonces novio Kang Jong-hyeon tenía una investigación por delitos económicos e incluso había sido arrestado un par de ocasiones. Se dice que él le regaló un lujoso auto a la actriz, por lo que ella también fue llamada a declarar ante la justicia. Aunque no se le encontró alguna responsabilidad, su imagen pública decayó y fue señalada, tanto así que durante ese periodo de controversias se estrenó “Amor por contrato”, serie que solamente alcanzó el 3% de audiencia. Estaba claro que la audiencia le dio la espalda.