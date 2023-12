La serie coreana “De vuelta en Samdal-ri” (en inglés: “Welcome to Samdal-ri” y en su idioma original: “welkeomtu samdalli”) es uno de los proyectos de Netflix que más ha entusiasmado a los fans de Ji Chang-wook y Shin Hye-sun, pues vemos a los artistas como los grandes protagonistas del relato. Pero... ellos no son las únicas estrellas del elenco. ¿Te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que esta comedia romántica está dirigida por Cha Yeong-Hoon -famoso por “Cuando la camelia florece”- y se compone de 16 episodios en su primera temporada.

Así, a lo largo de estos capítulos, conocemos la historia de una fotógrafa caída en desgracia, quien regresa a su pueblo natal y se topa con un viejo amigo... lo que reaviva la llama de un romance inconcluso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “De vuelta en Samdal-ri”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DE VUELTA EN SAMDAL-RI”?

1. Ji Chang-wook como Jo Yong-pil

Si quieres descubrir quién es quién en la serie de Netflix, debemos comenzar con uno de los protagonistas: Jo Yong-pil. Él es un meteorólogo que, pese a lo que muchos pueden imaginar, posee grandes habilidades de predicción, juicio y análisis.

Es interpretado por Ji Chang-wook, popular artista de Corea del Sur a quien también hemos visto en títulos como “Fabricated City”, “El sonido de la magia”, “Amor en la ciudad”, “Death Bell 2: Bloody Camp”, “Lo peor del mal” y “Sanador”.

Ji Chang-wook interpreta a Jo Yong-pil, el meteorólogo protagonista de la serie “De vuelta en Samdal-ri” (Foto: JTBC)

2. Shin Hye-sun como Jo Sam-dal

Jo Sam-dal es una fotógrafa de moda que usa el nombre artístico de Jo Eun-hye. Desde pequeña, siempre soñó con abandonar su pueblo natal y, eventualmente, lo logró. No obstante, algunos sucesos inesperados hicieron que lo pierda todo... por lo que regresa al lugar que había dejado atrás.

La actriz que le da vida al personaje es Shin Hye-sun, reconocida por su trabajo en los proyectos: “Un día”, “Stranger”, “Ella era bonita”, “Nos vemos en mi 19ª vida”, “Legend of the Blue Sea” y “Death Song”.

Shin Hye-sun interpreta a Jo Sam-dal, la segunda de las tres hermanas de la serie “De vuelta en Samdal-ri” (Foto: JTBC)

3. Kim Mi-kyung como Go Mi-ja

Go Mi-ja es la madre de Jo Sam-dal y una líder de haenyeo (comunidad de buceadoras). La mujer tiene un carácter como el de una dama de hierro y debe lidiar con una hija divorciada, una hija soltera y una hija viuda.

La estrella que la interpreta es Kim Mi-kyung, quien también es parte de los elencos de “Doctora Cha”, “Secret Sunshine”, “Está bien no estar bien”, “Herederos”, “Blind”, “Deseos VIP”, “Master’s Sun”, “Faith” y “Kim Ji-young: Born 1982″.

La actriz interpreta a Go Mi-ja, la madre de las tres hermanas de la serie “De vuelta en Samdal-ri” (Foto: Kim Mi-kyung / Instagram)

4. Shin Dong-mi como Jo Jin-dal

Jo Jin-dal es la mayor de las hermanas de Jo Sam-dal. Es una antigua azafata de vuelo que se casó con un hombre rico, pero no pudo soportar el estilo dominante de la familia de su marido y decidió divorciarse.

Este papel está a cargo de Shin Dong-mi as, cuya filmografía incluye las producciones: “Un día difícil”, “Boheewa Nokyang”, “Recuerdos de juventud”, “The K2″, “¡Hola y adiós, mamá!”, “Romance Joe” y “The Good Detective”.

Shin Dong-mi interpreta a Jo Jin-dal, la mayor de las tres hermanas de la serie “De vuelta en Samdal-ri” (Foto: JTBC)

5. Kang Mi-na como Jo Hae-dal

Jo Hae-dal es la hermana menor de Jo Sam-dal. Ella se enamoró a los 20 años, pero su joven esposo murió en un accidente... justo antes de que naciera su hija en común.

Previamente, la actriz Kang Mi-na ha aparecido en “Hotel Del Luna”, “My Roommate is a Gumiho”, “Café Minamdang”, “When Flowers Bloom, I Think of the Moon” y “Mama Fairy and the Woodcutter”.

Kang Mi-na interpreta a Jo Hae-dal, la menor de las tres hermanas de la serie “De vuelta en Samdal-ri” (Foto: JTBC)

Otros actores y personajes de “De vuelta en Samdal-ri”:

Miembros de la familia de Jo Sam-dal.

Seo Hyun-chul como Jo Pan-sik, el padre de las tres hermanas que trabaja como conductor de autobús.

el padre de las tres hermanas que trabaja como conductor de autobús. Kim Do-eun como Cha Ha-yul, la hija de Jo Hae-dal que nunca conoció a su papá.

Miembros de la familia de Jo Yong-pil.

Yu Oh-seong como Jo Sang-tae, el padre de Jo Yong-pil que, tras su jubilación, trabaja como contratista.

el padre de Jo Yong-pil que, tras su jubilación, trabaja como contratista. Jeong Yu-mi como Bu Mi-ja, la difunta madre de Jo Yong-pil.

la difunta madre de Jo Yong-pil. Kim Ja-young como Yang Geum-ok, abuela materna de Jo Yong-pil.

abuela materna de Jo Yong-pil. Yoo Sun-woong como Bu Dae-chun, abuelo materno de Jo Yong-pil.

Los Cinco Hermanos Águila.

Kang Young-seok como Boo Sang-do, el mejor amigo de Jo Yong-pil que está enamorado de Jo Sam-dal.

el mejor amigo de Jo Yong-pil que está enamorado de Jo Sam-dal. Lee Jae-won como Wang Kyung-tae, la persona más rápida en obtener información y la primera en difundirla.

la persona más rápida en obtener información y la primera en difundirla. Bae Myung-jin como Cha Eun-woo, el único hombre casado entre los cinco hermanos.

Personajes que rodean a las Tres Hermanas.

Yang Kyung-won como Jeon Dae-young , exesposo de Jo Jin-dal.

, exesposo de Jo Jin-dal. Kang Gil-woo como Go Cheol-jong, la secretaria de Dae-young.

la secretaria de Dae-young. Kim Min-cheol como Gong Ji-chan: el CEO del Grupo de Protección de Delfines Gigantes, que ha dedicado toda su vida a la causa de la protección de los delfines.

Gente de Samdal-ri.

Baek Hyun-joo como Oh Geum-sul, la madre de Wang Kyung-tae.

la madre de Wang Kyung-tae. Kim Mi-hwa como Yang Bu-ja, la madre de Cha Eun-woo.

la madre de Cha Eun-woo. Yoon Jin-seong como Jeon He-ja, la madre de Boo Sang-do.

la madre de Boo Sang-do. Byun Jong-su como Wang Seong-gu, el padre de Wang Kyung-tae.

el padre de Wang Kyung-tae. Yoo Seung-il como Cha Man-deok, el padre de Cha Eun-woo.

el padre de Cha Eun-woo. Sazal Mahamud como Kim Man-soo, un empleado de la tienda de Wang Kyung-tae.

Personal de la Agencia Meteorológica.

Lee Tae-hyung como Han Seok-gyu, el superior de Jo Yong-pil.

el superior de Jo Yong-pil. Kim Hyun-mok como Kang Baek-ho, colega de Jo Yong-pil.

Otros personajes.

Jo Yun-seo como Bang Eun-ju, fotógrafa aficionada que inventa una denuncia falsa contra Jo Sam-dal que arruina su carrera y provoca su regreso a su ciudad natal.

fotógrafa aficionada que inventa una denuncia falsa contra Jo Sam-dal que arruina su carrera y provoca su regreso a su ciudad natal. Han Eun-seong como Cheon Chung-gi, exnovio de Jo Sam-dal.

exnovio de Jo Sam-dal. Kim A-young como Go Eun-bi, asistente del estudio 3moon.

asistente del estudio 3moon. Lee Do-hye como Yang Ji-eun, asistente del estudio 3moon.

asistente del estudio 3moon. Kim Tae-hee

