Ashby Gentry es el actor que hace de Alex Walter en “My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter”), la serie de Netflix inspirada en la novela homónima de Ali Novak. Al lado de Nikki Rodriguez y Noah LaLonde, el artista forma parte del trío protagonista... por lo que ha llamado la atención de miles de personas alrededor del mundo. ¿Te gustaría saber más sobre él? Pues, a continuación, te presento los principales datos de la biografía y carrera de esta celeb de Estados Unidos.

Vale precisar que la producción está dirigida por Jerry Ciccoritti, Winnifred Jong y Nimisha Mukerji. Además, cuenta con un guion de Melanie Halsall.

Todos juntos narran la historia de Jackie Howard, una adolescente que se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad.

1. ¿QUIÉN ES ASHBY GENTRY?

Ashby Gentry es un actor estadounidense relativamente nuevo en la industria del entretenimiento, pero es posible que gran parte del público lo conozca por su trabajo previo en series como “Are You Afraid of the Dark?”.

2. FICHA DE DATOS DE ASHBY GENTRY

Nombre: Ashby Gentry

Fecha de nacimiento: 30 de julio del 2001

Edad: 22 años

Lugar de nacimiento: Phoenix, Arizona

Instagram: @ashbygentry

X: @AshbyGentry

3. LOS PRIMEROS AÑOS DE ASHBY GENTRY

Ashby Gentry nació y creció en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), ciudad donde inició su formación en teatro y las artes marciales. En una entrevista concedida a Popternative, confesó que proviene de una familia pequeña, por lo que su experiencia en “My Life with the Walter Boys” es distinta a la de su vida real.

“Siempre he dicho que la mejor parte de este proceso para mí es que vengo de una familia pequeña, así que es muy gratificante vivir a través de un grupo tan grande y cariñoso de personas”, señaló al referido medio.

4. ¿DÓNDE ESTUDIÓ ASHBY GENTRY?

Gentry asistió a la Escuela de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Boston, institución donde obtuvo un BFA (Grado en Bellas Artes).

5. LA CARRERA ACTORAL DE ASHBY GENTRY

De acuerdo con su ficha en IMDb, antes de participar en “My Life with the Walter Boys”, Ashby Gentry interpretó al personaje Porter en un episodio de la serie “Are You Afraid of the Dark?” (en español: “¿Te da miedo la oscuridad?”).

Esta producción se centra en un grupo de niños que se hacen llamar la “Sociedad de Medianoche”, quienes se reúnen cada semana alrededor de una fogata para contar historias de terror terroríficas.

Por otro lado, Gentry también apareció en el cortometraje “Speechless” (2018) de Alex Tuchi, donde le dio vida al protagonista llamado Trevor.

Finalmente, fue la figura principal del videoclip musical “Silk” (2018) de la banda estadounidense Belaganas, originaria de Phoenix, Arizona.

6. SU TRABAJO EN EL TEATRO

Ashby Gentry tiene una destacada trayectoria en el teatro, pues fue nominado al National Youth Arts de Arizona por sus roles como Honza y Mortimer Brewste en “I Never Saw Another Butterfly” y “Arsenic and Old Lace”, respectivamente.

7. ASHBY GENTRY, ¿TIENE NOVIA?

La vida privada del actor es bastante reservada, por lo que se desconoce si mantiene una relación sentimental en la actualidad.

8. FOTOS DE ASHBY GENTRY

