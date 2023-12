“My Life with the Walter Boys” ha llegado para cautivar a la audiencia con su encanto y romance adolescente en Netflix. Si ya has devorado la primera temporada y te preguntas qué depara el futuro para Jackie y los Walter Boys, aquí te presentamos la información actualizada sobre una posible temporada 2.

La serie hizo su debut el 7 de diciembre de 2023 y rápidamente se ganó el corazón de los espectadores con su cautivadora historia. La trama sigue la vida de Jackie Howard, una joven de 15 años que se traslada a Silver Falls, Colorado, después de perder a sus padres y hermana mayor en un trágico accidente automovilístico.

Ahora, vive bajo el cuidado de su tutora, Katherine Walter, y se ve envuelta en un intrigante triángulo amoroso con el hijo de Katherine. Antes de seguir, puedes ver el tráiler de “My Life with the Walter Boys”.

¿”MY LIFE WITH THE WALTER BOYS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, Netflix no ha dado luz verde a una segunda temporada de “My Life With The Walter Boys”. Sin embargo, el final impactante de la primera entrega dejó a los espectadores ansiosos por más. Con declaraciones de amor, momentos esperados y Jackie tomando decisiones importantes, la trama se presta para nuevas emociones.

Además, la serie está basada en el libro de Ali Novak, y los fans pueden encontrar esperanza en que la autora tiene en desarrollo una secuela que continuará la historia desde la perspectiva de Jackie.

Según el perfil de Novak en Goodreads, el segundo libro de la serie actualmente no tiene título, pero el resumen es el siguiente: “La secuela oficial estará en el punto de vista de Jackie y continuará donde lo dejó la primera historia”.

¡Mantengamos la esperanza para más capítulos de los Walter Boys!