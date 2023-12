“My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter” en español), serie británica de Netflix desarrollada por Melanie Halsall y coescrita por Halsall y Ali Novak, cuenta con diez episodios y se estrenará el 7 de diciembre de 2023 en la popular plataforma de streaming.

El drama que se basa en la novela homónima de 2014 de Ali Novak narra la historia de una adolescente que tras una tragedia, se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad.

“My Life with the Walter Boys”, que se grabó desde marzo a septiembre de 2022 en Alberta, Canadá, cuenta con un elenco principal conformado por Nikki Rodriguez, Ashby Gentry, Noah LaLonde, Sarah Rafferty, Marc Blucas, Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Dean Petriw, Lennix James, Alix West Lefler, Isaac Arellanes y Myles Pérez.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”

1. Nikki Rodriguez como Jackie Howard

Nikki Rodriguez, que anteriormente apareció en “Back to Lyla”, “Adam Ruins Everything” y “Speechless”, da vida a Jackie Howard, que sus 15 años pierde a sus padres, deja atrás la ciudad de Nueva York, sus excelentes calificaciones en clases AP y sus planes, y se dirige a Silver Falls, Colorado, para vivir con la familia Walter y sus atractivos hijos.

La vida de Jackie Howard (Nikki Rodriguez) cambia por completo tras una tragedia en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

2. Ashby Gentry como Alex Walter

“Ashby Gentry”, que participó en " Are You Afraid of the Dark?”, asume el rol de Alex Walter, que rápidamente se convierte en amigo de Jackie y tal vez algo más. De acuerdo con la descripción de Netflix, se trata de un joven confiable, estudioso y competidor de rodeo.

Alex Walter (Ashby Gentry) le ofrece su amistad a Jackie en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

3. Noah LaLonde como Cole Walter

Noah LaLonde, que fue parte de “Criminal Minds”, “Asbury Park” y “Deer Camp ‘86″, interpreta a Cole Walter, quien “lucha por definir quién es ahora que ya no puede jugar al fútbol después de que una lesión descarrilara sus sueños de obtener una beca”. Se trata de un joven misterioso y problemático.

Noah LaLonde interpreta a Cole, el misterioso y problemático hermano Walter, en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

4. Sarah Rafferty como Katherine Walter

Sarah Rafferty, recordada por interpretar a Donna Roberta Paulsen en el drama legal “Suits”, es la encargada de dar vida a la Dra. Katherine Walter, la mejor amiga de la madre de Jackie en la Universidad de Columbia y ahora la nueva tutora de la protagonista de “My Life with the Walter Boys”. Ella “vive en un rancho en Colorado con su esposo, George, y sus 10 hijos”.

Sarah Rafferty da vida a Katherine Walter, la mejor amiga de la madre de Jackie, en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

5. Marc Blucas como George Walter

Marc Blucas, que apareció en “Buffy the Vampire Slayer”, “Necessary Roughness”, “First Daughter”, “Summer Catch”, “Killer Women” y “Underground”, asume el papel de George Walter quien “creció en el rancho de su familia en Colorado y se enorgullece de criar a su amorosa familia con Katherine”.

Marc Blucas como George Walter, el esposo de Katherine, en la serie británica "My Life with the Walter Boy" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “My Life with the Walter Boys”:

Corey Fogelmanis como Nathan Walter

Jaylan Evans como Skylar Summerhill

Connor Stanhope como Danny Walter

Zoë Soul como Haley Young

Johnny Link como Will Walter

Alisha Newton como Erin

Ashley Holliday como Tara

Moheb Jindran como Nikhil

Mya Lowe como Kiley

Gabrielle Jacinto como Olivia

Ellie O’Brien como Grace

Dean Petriw como Jordan Walter

Lennix James como Benny Walter

Alix West Lefler como Parker Walter