CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de 2014 de Ali Novak, “My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter” en español) es una serie británica de Netflix que narra la conmovedora historia de Jackie (Nikki Rodriguez), un chica de 15 años de Manhattan que después de perder a su familia en un trágico accidente, deja atrás su vida privilegiada en Nueva York y se muda a la zona rural de Silver Falls, Colorado.

Tras la muerte de sus padres y su hermana mayor, Jackie debe vivir con su tutora, la mejor amiga de su madre, Katherine (Sarah Rafferty), quien vive en una granja con su esposo George, sus ocho hijos y dos primos. La protagonista del drama desarrollado por Melanie Halsall y coescrita por Halsall y Ali Novak no solo debe adaptarse a esa caótica familia, también debe seguir enfocada en sus estudios si no quiere perder la oportunidad de ingresar a Princeton.

Aunque Katherin y Goerge la reciben con los brazos abiertos, sus hijos empiezan a hacerle bromas que la hacen querer volver a Nueva York. Debido a que cada miembro de la familia tiene diferente personalidad, la tratan de distintas formas. Pero lo más cercanos a la protagonista de “My Life with the Walter Boys” son Cole, el chico malo y popular que muestra un extraño interés en ella, y Alex, un joven tímido que se enamora de la recién llegada al instante y tiene una antigua rencilla con su hermano Cole.

Katherine Walter (Sarah Rafferty) recibe a Jackie con los brazos abiertos en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

En la fiesta de bienvenida, Alex y Jackie atienden juntos el carrito de sidra de los Walter con la ayuda de Cole, que trata de aceptar la vida sin el fútbol. Los coqueteos de Cole a Jackie no pasan desapercibidos, sobre todo para Alex y Erin, quienes están celosos. De hecho, esta última le advierte a la recién llegada que aunque su relación con Cole es intermitente, no debe entrometerse.

Cuando llega el cumpleaños de su hermana Lucy, Jackie tiene un pésimo día, así que acepta el plan de Cole: faltar a la escuela e ir a una fiesta en una casa del lago, donde juegan a una versión más interesante de verdad o reto, casi se dan un beso y la protagonista de “Mi vida con los chicos Walter” pasa un vergonzoso momento.

La pérdida de su familia vuelve a afectar a Jackie el Día de Acción de Gracias, así que prefiere cenas a los que la necesitan en lugar de sentarse a la mesa con los Walter. El evento de caridad le sirve para acercarse a Erin y aclarar el malentendido. Jackie acepta asistir a la cena cuando se entera de que su tío Richard vino de visita e invita a Erin a acompañarla.

Durante la cena, Jackie menciona la posibilidad de vivir con su tío, quien está dispuesto a luchar por su custodia legal. Tras la tensa conversación, ambas partes acuerdan dejar que Jackie decida y la joven resuelve quedarse con la familia de Katherine, al menos por el momento.

Cole repara la tetera de Jackie, pero antes de que pueda entregarle su obsequio, la ve besándose con Alex. La relación entre ambos hermanos se vuelve más tensa y Jackie descubre la razón: Cole besó a la primera novia de Alex. La joven teme que su noviazgo se base en una venganza, pero su pareja le asegura que no tiene nada que ver con su hermano. No obstante, en la fiesta de la fogata, se produce un enfrentamiento que termina en golpes.

Jackie Howard y Alex Walter empiezan una relación amorosa en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

Cole o Alex, ¿a quién escoge Jackie?

Katherine y George tratan de que los hermanos resuelvan sus diferencias, pero ese no es el único problema al que se enfrentan. Nathan es diagnosticado con epilepsia y su tratamiento es costoso, esto sumado a sus problemas económicos los obliga a buscar un vendedor para la granja. Además, su hijo mayor Will termina con su prometida y Cole emprende un camino de autodestrucción, debido a que no puede tener una carrera deportiva por su lesión.

Tras una conversación sincera, Cole y Alex arreglan las cosas. El hermano mayor asegura que no sabía que Paige era su novia y que fue ella quien lo besó primero, y le asegura que jamás haría algo para lastimarlo. Poco después le confiesa a Jackie sus sentimientos, pero le promete no intervenir.

Esa declaración deja muy confundida a Jackie, pero la joven no tiene tiempo para pensar en eso porque debe organizar la boda de Will y Hayley. Durante la fiesta, Alex le dice que la ama y ella no sabe qué responder. Aunque Alex dice que no pasa nada, queda tan afectado que se embriaga. Su mejor amiga Kiley lo lleva a su habitación y lo que parece un momento romántico se convierte en algo vergonzoso cuando Alex le dice que es cool como un amigo hombre.

Mientras ayuda a hacer las maletas a Danny, Jackie encuentra el regalo de Cole y sale a confrontarlo, pero en lugar de hablar se besan más de una vez. Al día siguiente, Alex busca a su novia, pero solo encuentra una breve carta de despedida, mientras que Jackie regresa a Nueva York con su tío Richard.

El final de “My Life with the Walter Boys” dejó varias interrogantes que podrían resolverse en una segunda temporada. ¿Jackie volverá a Colorado? ¿Le contará a Alex la verdad y admitirá sus sentimientos por Cole? ¿Los Walter venderán la granja o Will cerrará el negocio con Richard? ¿Quién es la persona que le envió un mensaje a Hayley?

Jackie besó a Cole a pesar de ser novia de Alex al final de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

