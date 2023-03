La serie “XO, Kitty” (“Besos, Kitty”) llegará muy pronto al catálogo de Netflix. Esta comedia romántica se enfoca en el personaje que hizo popular Anna Cathcart en la saga “To All the Boys” (“A todos los chicos”) y, al igual que los proyectos previos de la franquicia, tiene a la autora Jenny Han como showrunner.

Esta es la primera serie derivada de una película original de Netflix. Además, se ha revelado que su primera temporada contará con 10 episodios, de media hora de duración cada uno.

Pero, ¿de qué trata “XO, Kitty”? A continuación, te contamos cuál es su sinopsis, fecha de estreno, tráiler y todo lo que sabemos sobre el spin-off de “To All the Boys”.

¿DE QUÉ TRATA “XO, KITTY”?

Katherine Song-Covey, a quien conocemos como Kitty, está a punto de embarcarse en su propia aventura. Luego de ayudar a su hermana Lara Jean con su vida amorosa, se dará cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas de lo que pensaba.

Así se lee en la sinopsis oficial de la serie de Netflix: “Kitty Covey, quien se cree una gran conocedora del amor, se traslada al otro lado del mundo con el objetivo de reconectar con su novio a distancia. Sin embargo, descubre que una relación es mucho más compleja cuando son sus propios sentimientos de amor los que están en peligro”.

Vale precisar que, según la escritora Jenny Han, es el momento perfecto para que el personaje de Anna Cathcart sea la figura principal del relato.

“Todos nos enamoramos profundamente de Lara Jean y de su historia. Así que nos pareció que el mejor regalo que podíamos hacerle a Kitty era dejar que se valiera por sí misma como personaje y no ponerla a la sombra de ninguna de sus hermanas”, puntualizó en un comunicado.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “XO, KITTY”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “XO, KITTY”?

La serie “XO, Kitty” se estrenará el jueves 18 de mayo del 2023 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 8:00 am.

Anna Cathcart como Kitty y Choi Min-young como Dae en la serie “XO, Kitty” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “XO, KITTY”?

Los 10 capítulos de “XO, Kitty” estarán disponibles en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “XO, KITTY”?

Anna Cathcart como Kitty

Choi Min-young como Dae

Anthony Keyvan como Q

Gia Kim como Yuri

Sang Heon Lee como Min Ho

Peter Thurnwald como Alex

Regan Aliya como Juliana

Yunjin Kim como Jina

Michael K. Lee como el profesor Lee

Jocelyn Shelfo como Madison

Ivan Melgares Mena como niño iguana