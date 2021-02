A pesar de que John Ambrose (Jordan Fisher) desempeñó un rol muy importante en la segunda película de “A todos los chicos” (“To All The Boys” en su idioma original) no apareció ni fue mencionado en ‘Para siempre’. ¿Qué pasó con el anterior pretendiente de Lara Jean?

En “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero” (“To All the Boys: PD I Still Love You”) Ambrose, quien era amigo de L.J. Covey y Peter Kavinsky desde la infancia, vuelve para crear un triángulo amoroso con los protagonistas de la película romántica de Netflix.

Mientras en la primera cinta al menos lo mencionan en la tercera entrega ni siquiera llegan a eso. La razón es que no tiene un papel importante que desempeñar, además tampoco tiene gran protagonismo en la tercera novela de Jenny Han.

En "A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero". Lara Jean se reúne con otro destinatario de sus cartas de amor (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON JOHN AMBROSE?

Aunque tampoco aparece en el último libro de “A todos los chicos” si se revelan algunos detalles de lo que sucedió con John Ambrose tras ser rechazado por Lara Jean en ‘A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero’.

Lo único que se menciona sobre el amigo de la infancia de L.J. y Peter Kavinsky es que está saliendo con una chica llamada Dipti, a quien conoció por primera vez a través del Modelo de Naciones Unidas.

Por otro lado, Screen Rant señala que la ausencia de este personaje también podría estar relacionada con la agenda del actor, cantante y bailarín Jordan Fisher, quien tras la segunda película participó en otra cinta juvenil de Netflix, “Work It”. Además, publicó dos sencillos como artista discográfico.