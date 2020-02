CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “To All the Boys: PS I Still Love You” (“A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” en español) está disponible en Netflix desde el miércoles 12 de febrero y tal como adelantó Lara Condor, la protagonista de la historia basada en las novelas de Jenny Han, “la secuela comienza como si no hubiera pasado el tiempo desde la primera película. Lara Jean y Peter están en un lugar realmente bueno. La están pasando muy bien. Es una relación increíble”.

“La película es un poco más madura en el sentido de que, de repente, las cosas ya no son perfectas y en realidad estás lidiando con problemas de relaciones de la vida real”, dijo la actriz de 22 años a ET el año pasado.

“Toda la película es como dos películas en una, más o menos. Tenemos la historia de Peter y Lara Jean, pero también tenemos la historia de Lara Jean y John Ambrose, y es una película completamente enrojecida y más madura, que realmente, realmente me gusta. Simplemente estamos haciendo lo mismo (y) mejorarlo, lo cual es genial", agregó.

Tráiler de A todos los chicos: PD. Todavía te quiero

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “A TODOS LOS CHICOS: PD. TODAVÍA TE QUIERO”?

“A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” anula la escena post-créditos de “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before” en inglés) y en lugar de aparecer en la puerta de la casa de Lara Jean, John Ambrose le envía otra carta en respuesta. Luego, coinciden como voluntarios en la casa de retiro Belleview.

Mientras la inseguridad de Lara Jean por la relación de Gen y Peter aumenta, su cercanía a John Ambrose provoca que sus sentimientos por él resurjan. Lara no sabe como actuar y anhela los consejos de su madre.

La primera pelea se produce cuando el grupo de amigos se reúne para abrir una capsula del tiempo que enterraron años atrás. Peter siente celos de Ambrose, Lara Jean se enoja porque su novio invitó a Gen a su reunión y John se entera del noviazgo de Covey y Kavinsky.

Después del final de su relación, Lara Jean le devolvió el collar que Peter le regaló en San Valentín (Foto: Netflix)

Aunque en esa ocasión logran solucionar las cosas, no tardan en tener la discusión definitiva. Lara Jean acude entusiasmada a uno de los partidos de lacrosse de su novio, pero antes de que el juego comience Chris le muestra una foto de Peter y Gen demasiado cerca.

Lara Jean confronta a Peter, quien intenta explicarle que solo fue porque sus padres se están divorciando y él comprende como se siente eso. Pero Covey no está dispuesta a dejarlo pasar y le increpa que siempre la defiende, incluso cuando grabó y publicó el video de ellos en el jacuzzi. Cuando ese tema sale a discusión Lara Jean descubre que las cosas no ocurrieron como pensaba y que esa noche Peter no la esperaba a ella sino a Gen. Con el corazón destrozado, Lara Jean le pide a Peter que se marche y da por terminada su relación.

Más tarde, Covey habla con Gen y aclara las cosas. Ahora sabe que no es culpa de Peter, pero sigue confundida por su vinculo con John Ambrose. En tanto, debe ocuparse del el Star Ball, un baile que ella y John Ambrose han organizado para los ancianos de la casa de retiro.

John Ambrose aprovechó el Baile de Estrellas para darle un beso a Lara Jean (Foto: Netflix)

Durante el baile tiene un momento especial con John Ambrose y finalmente se besan, pero eso solo sirve para que Lara Jean se dé cuenta de que al que quiere en realidad es a Peter. Resulta, sale de prisa a buscarlo y lo encuentra en la entrada de Belleview.

Peter sabe que Lara Jean odia conducir en la nieve, así que fue a buscarla para llevarla a casa. Además, le dice que puede romper su corazón en mil pedazos, que es suyo y puede hacer lo que quiera con él. “A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” termina con un tierno beso de Peter y Lara Jean.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA “TO ALL THE BOYS: ALWAYS & FOREVER, LARA JEAN”?

En la última escena de “A todos los chicos: PD. Todavía te quiero”, Lara Jean explica que “para tenerlo todo hay que arriesgarlo todo. Si volviera a empezar no cambiaría nada porque todo lo que ha pasado nos ha traído hasta aquí. Esta es nuestra historia y solo es el inicio”, lo que da pase a la tercera película, que, por cierto, ya fue confirmada por Netflix y se titulará: “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

“Para siempre, Lara Jean”, tercer y último libro de la saga, se desarrolla en el último año de instituto. Mientras Peter tiene clara su decisión gracias a una beca deportiva, Lara Jean no sabe qué hacer cuando no la admiten en la universidad de sus sueños. Entonces, la pareja de enamorados tiene que lidiar con el posible ‘final’ de su romance si no son capaces de mantener una relación a distancia.

A todo ello se suman los problemas familiares: la complicada relación de Peter con su padre y el noviazgo del padre de Lara Jean con una amiga de la familia.