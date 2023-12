“My Life with the Walter Boys” es la serie juvenil que ha triunfado en Netflix como una de las novedades de diciembre. La ficción, con 10 capítulos, ha conseguido enamorar a la audiencia, sobre todo por el triángulo amoroso de su trama. Esta disyuntiva sentimental de la protagonista Jackie Howard, protagonizada por Nikki Rodriguez, ha hecho que muchos recuerden otra icónica, la de “The Vampire Diaries”.

En los últimos años, los triángulos amorosos se han convertido en el típico condimento de series y películas sobre adolescentes. La fórmula todavía no se agota, aunque viene de varias décadas detrás.

El triángulo amoroso más famoso de la historia del cine, en “Casablanca”, por ejemplo, ya ha cumplido más de 80 años. Siempre hay otros matices que suelen darle un nuevo envión a ese tipo de recurso en las ficciones en el streaming.

De esta manera, una referencia cercana que han tenido los seguidores de “Mi vida con los chicos Walter” es la de “The Vampire Diaries”, producción que estuvo al aire entre 2009 hasta 2017, con ocho temporadas.

¿”THE VAMPIRE DIARIES” INSPIRÓ EL TRIÁNGULO AMOROSO DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

Los seguidores de “My Life with the Walter Boys” han encontrado una referencia inmediata del triángulo amoroso de Jackie, Cole y Alex con el de Elena, Damon y Stefan de la serie “The Vampire Diaries”.

Ambas protagonistas quedan inmersas en una indecisión, porque están enamoradas de dos varones, quienes tienen personalidades distintas y bien marcadas. El triángulo amoroso se sostiene durante toda la trama.

Entonces, ¿es una casualidad, una referencia inconsciente o fue hecha a propósito por la autora del libro, Ali Novak?

Los protagonistas del triángulo amoroso de "The Vampire Diaries", el cual ha inspirado a varias historias adolescentes (Foto: The CW)

¿QUÉ DIJO LA AUTORA DE LA NOVELA “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

Ali Novak, autora de “My Life with the Walter Boys”, confirmó que el triángulo amoroso de su libro, llevado a Netflix, sí está inspirado en el que se vio en la serie “The Vampire Diaries”. La escritora de Wattpad lo contó en una entrevista para Entertainment Weekly.

“Siempre hay algo que decir sobre los triángulos amorosos, pero fue inspirado por Damon y Stefan de ‘The Vampire Diaries’. Hay algo tan convincente sobre un triángulo amoroso, y hay muchos libros juveniles que han sido influenciados por ese programa”, contó Novak.