Los dramas adolescentes son el plato fuerte de Netflix y no suelen decepcionar al público de la plataforma de streaming. Esto se ha confirmado con el estreno de “My Life with the Walter Boys”, la serie de Melanie Halsall que ha ganado un gran público entre los espectadores. Protagonizada por Nikki Rodriguez, esta historia es una opción entretenida con todos los condimentos de una serie juvenil.

Se trata de una adaptación de la novela homónima de Ali Novak, publicado en Wattpad en 2014. El éxito de esta ficción consiguió que llegara también al streaming de la mano de Netflix.

Nikki Rodriguez se ha ganado el cariño del público por su interpretación de Jackie Howard, la protagonista de esta historia, quien queda inmersa en un triángulo amoroso tras sufrir una tragedia familiar.

Antes de saber más de la trama de la serie “My Life with the Walter Boys”, puedes ver el tráiler oficial de la producción televisiva de Netflix:

¿DE QUÉ TRATA“MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, la serie “My Life with the Walter Boys” es la siguiente: “Cuando una tragedia conmociona su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad”.

Jackie ha llegado a Colorado para una nueva vida, con todo el significado de esa frase. Porque la joven ha quedado huérfana y le toca empezar de nuevo, a pesar del dolor y el desarraigo.

La nueva familia es amplia y tiene otras rutinas, creencias y dinámicas internas. Ella empieza la difícil transición después de haber perdido a su familia. ¿Ganará una nueva a pesar del dolor?

La protagonista no solo aprende sobre la familia y el cariño, sino que también su corazón queda entre dos tierras. Un triángulo amoroso que le agrega más drama a esta historia juvenil que triunfa en Netflix.

Ashby Gentry como Alex Walter, Nikki Rodriguez como Jackie Howard y Noah LaLonde como Cole Walter son los protagonistas de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”

Nikki Rodriguez como Jackie Howard

Ashby Gentry como Alex Walter

Noah LaLonde como Cole Walter

Sarah Rafferty como Katherine Walter

Marc Blucas como George Walter

Connor Stanhope como Danny Walter

Johnny Link como Will Walter

Corey Fogelmanis como Nathan Walter

Dean Petriw como Jordan Walter

Lennix James como Benny Walter

Alix West Lefler como Tara

Isaac Arellanes como Isaac Garcia

Myles Pérez como Nikhil

Jaylan Evans como Skylar Summerhill

Zoë Soul como Hayley Young

Alisha Newton como Erin

¿CÓMO VER “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

“My Life with the Walter Boys” se encuentra disponible en Netflix. Para ver la serie, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.