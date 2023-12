Noah LaLonde es uno de los protagonistas de la serie “My Life with the Walter Boys”, quien interpreta a Cole Water, un joven que se encuentra en una lucha interna al no volver a jugar al fútbol tras sufrir una grave lesión. La serie de Netflix está inspirada en la novela homónima de Ali Novak y ya se encuentra en el top de las más vistas.

Gracias a su trabajo en la serie, miles de personas se pregunta quién es realmente este joven. ¿Te gustaría saber más sobre él? A continuación, te presentamos los principales datos de la biografía y carrera de esta celeb de Estados Unidos.

¿QUIÉN ES NOAH LALONDE?

Noah LaLonde es un chico de 25 años que nació en Macomb, Michigan, Estados Unidos. Creció en el área metropolitana de Detroit, Michigan, y desde muy temprana edad mostró un gran interés por el teatro y la música. Durante su etapa escolar, participó activamente en obras de teatro y coros. Sin embargo, en la Universidad Estatal de Grand Valley decidió que su pasión por la actuación era lo que realmente deseaba seguir.

Antes de ser actor, LaLonde jugó hockey competitivo durante 17 años. (Foto: Instagram / Noah Lalonde)

CARRERA ACTORAL DE NOAH LALONDE

Después de un breve periodo de estudios de teatro en la universidad, Noah tomó la decisión de abandonar sus estudios y centrarse por completo en su carrera actoral. Buscando mejorar sus habilidades, se formó en varios estudios de actuación. Durante este tiempo, el joven talento trabajó en numerosas películas independientes, tanto cortometrajes como largometrajes.

¿EN QUÉ OTRAS SERIES A PARTICIPADO NOAH LALONDE?

Además de My Life with the Walter Boys, LaLonde consiguió papeles en Criminal Minds y en la película Deep Camp ‘86 en 2022. También, apareció en Summer Flings & Funerals de 2021 y Toby With an I and The Smile de 2020.

PASATIEMPO DE NOAH LALONDE

Antes de ser actor, LaLonde jugó hockey competitivo durante 17 años. Ahora que se mudó a Los Ángeles, el actor dijo a Bello en diciembre que disfruta “unas horas en una cafetería con un buen libro” y “buscar excelentes restaurantes locales y compartir comidas con amigos” en su tiempo libre.

¿QUÉ PREMIOS HA GANADO NOAH LALONDE?

El actor estadounidense obtuvo el premio al Mejor Actor Principal (categoría de películas para estudiantes) en los Premios I See You 2020 por su papel en The Smile I Wear, en la que interpretó a Hero.

¿DE QUÉ TRATA “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

“My Life with the Walter Boys” narra la historia de Jackie Howard, una adolescente que se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad.